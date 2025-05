Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e donne: il pronostico

Si avvicina uno dei momenti cruciali del dating show di Maria De Filippi, presto infatti sarà tempo della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e donne 2025. E intanto sul web si susseguono indiscrezioni e voci riguardo alla possibile decisione del tronista nel programma di Canale Cinque. Stando a quanto segnalato dall’esperta di gossip Deianira Marzano in un messaggio Instagram. Una fan ha domandato all’esperta di gossip chi potrebbe essere la donna scelta da Gianmarco Steri.

“Secondo te chi sceglie Gianmarco a Uomini e donne? Sicuro Cristina è palese”. E la reazione di Deianira Marzano non si è fatta attendere con la consueta ironia: “Eh, se così fosse sai che affare” ha scherzato Deianira Marzano. Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate e se davvero la scelta di Gianmarco Steri ricadrà su Cristina nel format di Canale Cinque.

Scelta Gianmarco Steri, la rivelazione prima della puntata

Nelle scorse ore Gianmarco Steri è stato protagonista di una confessione prima della scelta a Uomini e donne. Il tronista sarà chiamato a prendere una decisione su Cristina e Nadia, che si è detta convinta che la scelta ricadrà su Cristina e per quello si è anche commossa, ammettendo di provare sentimenti importanti per il ragazzo romano a Uomini e donne.

Per Gianmarco Steri dunque non sarà facile decidere. Stando alle anticipazioni trapelate dalle registrazioni, il ragazzo avrebbe ballato con entrambe le sue pretendenti, lasciando dunque ulteriore suspense intorno alla sua scelta. Grande attesa anche da parte dei fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi, con il pubblico di Uomini e donne che attende la puntata di domani per scoprire la decisione di Gianmarco Steri.

