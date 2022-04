Uomini e donne, Scelta di Luca si avvicina?/ Esce con Soraia e… anticipazioni registrazione 3 aprile 2022

Uomini e donne, dalle anticipazioni sulla registrazione del 3 aprile 2022: Luca Salatino esce con Soraia Cerino…

In data 3 aprile 2022 si è tenuta la nuova registrazione di Uomini e donne, di cui il beninformato Uomini e donne classico e over rilascia le anticipazioni tv, che preannunciano delle novità per i fedeli telespettatori di Canale 5. Tra queste si rileva, per la quota trono classico, la nuova esterna che il tronista in carica Luca Salatino ad una delle sue pretendenti, ovvero Soraia Cerino. Quest’ultima arriva da Como ed ha origini egiziane ed è la pretendente competitor di Lilli Pugliese. Come reagirà quindi Lilli alla svolta del nuovo avvicinamento di Luca a Soraia, quando ormai manca poco alla scelta del tronista in carica?

Uomini e Donne, Veronica Rimondi avvia la sua ricerca dell’amore

Stando sempre agli ultimi spoiler tv di Uomini e donne, anche la neo tronista erede al trono classico, Veronica Rimondi, presenta delle novità importanti. La giovane registra due esterne, di cui una condivisa con uno dei primi pretendenti al dating-show. Di quest’ultimo spunta in queste ore il nome che rappresenta un’omonimia rispetto al tronista uscente -Matteo Ranieri- che ha scelto Valeria Cardone, ovvero Matteo.

L’arrivo di Veronica Rimondi al dating-show di Canale 5 registra intanto non poche critiche. Come quelle che -in rete- tacciano la giovane di essere antipatica nonché una figlia di papà, rispetto al video di presentazione in cui lei dichiara di essere andata a vivere da sola e in un appartamente ereditato dal padre.

