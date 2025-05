Grande novità per il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne sbarca in prima serata per portare in scena la scelta di Gianmarco Steri, attesissima da tutto il pubblico che lo ha seguito sin dall’inizio del programma. Dopo la fine di The Couple, che ha chiuso i battenti prima del previsto, arrivano cambiamenti incredibili nel palinsesto di Canale 5 come il fatto che la trasmissione andrà in onda in prima serata per mostrare la scelta del tronista.

Gianmarco Steri, che come sappiamo ha già scelto a Uomini e Donne, è pronto per vedere la messa in onda del momento più importante nel programma di Maria De Filippi. Secondo le ultime indiscrezioni, la scelta del tronista andrà in onda venerdì 30 maggio mentre dopo verrà trasmessa Tradimento e dopo ancora andrà in onda su Rai1 Ballando con le Stelle. Di conseguenza, ci sarà uno scontro faccia a faccia tra Milly Carlucci e queen Mary, anche se per lei non è una novità dato che per anni si è contrapposta alla sua ‘rivale’ di casa Rai.

Gianmarco Steri, il tronista più amato di Uomini e Donne?

Ormai da diverse settimane si sa qual è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, il quale ha dominato decisamente la scena in questa stagione del programma. Il barbiere romano, che si era fatto conoscere con il trono di Martina De Ioannon, percorso in cui aveva collezionato una marea di consensi da parte del pubblico di Canale 5. Non a caso, per lui si erano presentate oltre 13mila ragazze, segno che la redazione di Uomini e Donne ci ha visto lungo su di lui. Ciononostante, la grande notizia è che finalmente il palinsesto apre un blocco serale anche per il dating show più famoso d’Italia. Si prevede uno share altissimo con il pubblico incollato alla televisione per scoprire chi sarà la ragazza che entrerà nel suo cuore.