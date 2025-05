Ci siamo: Gianmarco Steri è pronto a fare la sua scelta. Nella registrazione di Uomini e Donne di domenica, 4 maggio, il tronista romano ha annunciato che il suo percorso nel programma terminerà la prossima settimana. Com’è noto, Gianmarco è salito sul trono lo scorso gennaio, dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, la quale ha preferito uscire dal programma con Ciro Solimeno. Grazie al grande successo riscosso come corteggiatore, migliaia di ragazze sono scese per conoscerlo. Fin dall’inizio, però, ha scelto di concentrarsi su tre ragazze in particolare: Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

In un primo momento, Gianmarco sembrava particolarmente attratto da Francesca, tanto da baciarla per prima. Tuttavia, col passare del tempo, il suo interesse nei confronti della corteggiatrice è progressivamente diminuito, arrivando spesso a non trattarla nel migliore dei modi. Stanca di stare “in panchina”, Francesca ha deciso di autoeliminarsi la scorsa settimana, con il tronista d’accordo con questa decisione. Da quel momento, sono quindi rimaste in gioco solo Nadia e Cristina e tra loro due ci sarà la scelta finale.

Gianmarco Steri annuncia la sua scelta a Uomini e Donne: dettagli

Sin dall’inizio della loro conoscenza, Gianmarco Steri ha mostrato un forte interesse per Cristina Ferrara, arrivando persino a rincorrerla nei momenti in cui lei sembrava la meno coinvolta tra i due. Per quanto riguarda Nadia, invece, il loro percorso è partito in sordina, e per settimana la corteggiatrice è stata considerata come la meno favorita. Eppure, con il passare delle esterne, è riuscita pian piano a far breccia nel cuore del tronista, guadagnandosi un posto centrale nel suo percorso e aumentando le probabilità di essere lei la scelta.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Gianmarco è uscito con entrambe, ammettendo però che gli arriva maggiormente Nadia al momento. Difatti, non vede lo stesso trasporto nei gesti di Cristina. Nel sentire queste parole, la ragazza l’ha accusato di volerla preparare per la “non scelta“. Gianmarco, però, ha negato, pur comunicando di voler scegliere nella prossima registrazione. Le sue dichiarazioni, infatti, hanno acceso le speranze di molti fan della coppia con Nadia, che al momento appare come la candidata più probabile per la tanto attesa scelta.