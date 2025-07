Lorenzo Pugnaloni svela clamorose anticipazioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne: chi sarebbero i nuovi tronisti.

Manca poco più di un mese per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne che prenderà ufficialmente il via a fine agosto quando ricominceranno le registrazioni. Come svela Lorenzo Pugnaloni, lo studio di Uomini e Donne riaprirà i battenti il 28 e il 29 agosto, due giorni durante i quali non solo saranno presentati i nuovi protagonisti del trono over ma saranno anche svelati i nomi dei nuovi tronisti.

Dopo il flop del trono classico dell’ultima stagione che ha portato alle scelte i soli Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, l’intento della redazione di Maria De Filippi è trovare dei profili che riescano a scatenare, sin da subito, la curiosità del pubblico. Stando a quello che svela Lorenzo Pugnaloni, la redazione avrebbe già scelto i primi tronisti. A quanto pare, a settembre, sul trono, ci saranno tronisti noti e tronisti sconosciuti e proprio quest’ultimi sarebbero già stati scelti.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi sono i nuovi tronisti

Potrebbero essere quattro i nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne che, come ogni anno, partirà a metà settembre su canale 5. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram, a settembre, sul trono, dovrebbero accomodarsi due tronisti sconosciuti che sarebbero già stati scelti e due tronisti noti che potrebbero arrivare direttamente dal “trono di Filippo Bisciglia”.

“Gli sconosciuti sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27. Che i non noti siano già stati scelti è certo. Sull’identità e le info sopra riportate è doveroso specificare che sono puramente delle indiscrezioni“, fa sapere Lorenzo Pugnaloni. Accanto ai due tronisti non noti, dunque, dovrebbero arrivare anche due tronisti sconosciuti che potrebbero arrivare direttamente da Temptation Island 2025. Dopo il successo ottenuto con il trono di Martina De Ioannon, la redazione di Uomini e Donne punterà su un fidanzato o fidanzata tornati single o sui single? Lo scopriremo a settembre.

