Spunta una clamorosa indiscrezione sul nome del nuovo tronista della prossima stagione di Uomini e Donne che scatena il web.

Mancano ancora due mesi all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ma sul web circolano già diversi rumors su quelli che saranno i protagonisti. Se nel parterre del trono over torneranno dame e cavalieri dell’ultima stagione che non hanno trovato l’amore come Gemma Galgani e Sabrina Zago a cui, tuttavia, si uniranno anche nuovi personaggi, il trono classico avrà dei tronisti tutti nuovi. Dopo l’ultima stagione che ha visto diversi tronisti abbandonare il programma dopo diverse segnalazione con le sole scelte di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri capaci di appassionare il pubblico, la redazione punta ad avere nomi in grado di incuriosire i telespettatori sin dalla prima puntata.

Roberta Di Padua, periodo d'oro con Alessandro Vicinanza/ Dopo Uomini e donne arriva la svolta?

Le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, come sempre, inizieranno a fine agosto e solo in quel momento saranno annunciati i nomi dei tronisti e delle troniste scelti dalla redazione di Maria De Filippi. Ad oggi, tuttavia, c’è un nome destinato ad accomodarsi sul trono di canale 5.

Uomini e Donne: Flavio Ubirti sempre più verso il trono

Protagonista indiscusso dei tentatori di Temptation Island 2025, Flavio Ubirti si è messo in mostra sin dalla prima puntata conquistando immediatamente le attenzioni delle fidanzate ma scatenando anche la gelosia dei fidanzati. Tra tutte, tuttavia, Flavio si è avvicinato a Denise ma dagli spoiler sulle prossime puntate di Temptation Island 2025, pare che Flavio non uscirà dal villaggio con Denise al punto che il suo nome è considerato in pole per il trono della prossima stagione.

Valentina Vitale ed Emanuele Longallo: arriva la convivenza?/ La coppia fa sognare dopo Uomini e Donne

Dopo le varie voci, anche Amedeo Venza ha confermato la possibilità di un presunto trono di Flavio. “Sarebbe Flavio il papabile tronista della prossima stagione. Super corteggiato a Temptation e anche dietro le quinte del programma che lo vorrebbero sul trono già a settembre”, scrive l’esperto di gossip.