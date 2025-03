Anticipazioni Uomini e Donne: scintille tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che cosa accadrà nelle prossime puntate. Gli occhi continueranno ad essere puntati sul trono di Gianmarco Steri. Il 28enne romano, che ha accettato la proposta di Maria De Filippi di salire sul Trono dopo non essere stato la scelta di Martina De Ioannon sta conoscendo meglio le sue corteggiatrici soprattutto è molto attratto da due in particolare: Cristina Ferrara e Francesca. Tuttavia stando a quanto riportano Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni tra il tronista e quest’ultima ci saranno delle tensioni.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione del 4 marzo 2025 si scopre che Gianmarco sceglierà di non portare in esterna Francesca e quest’ultima non nasconderà la sua delusione perché convinta che lui volesse vederla dopo il bacio. Tuttavia, Gianmarco, dopo averle chiesto se lo ha cercato in questa settimana, sottolineerà il fatto che lui ha chiesto di lei ogni giorno. A questo punto la giovane deciderà di abbandonare lo studio ma lui la raggiungerà rassicurandola sul fatto che è colei a cui ha dato più dimostrazioni in questi giorni. Si passerà poi alle esterne di Gianmarco con Cristina i due si lasciati andare alle confidenze e lei ha ammesso di essere molto diffidente nei confronti degli uomini. Nell’esterna con Nadia, invece, Gianmarco ha ammesso di averla vista distanza.

Gianmarco svela quale corteggiatrici gli piace di più e Francesca lascia lo studio: anticipazioni

Le tensioni tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi ad Uomini e Donne non finiranno qui. Dopo le esterne Gianmarco ha confessato qual è la corteggiatrice che gli piace di più e che più l’attrae fisicamente: Cristina. I due hanno ballato insieme scatenando la rabbia di Francesca che, di nuovo, lascerà lo studio. Questa volta Gianmarco, pur volendo raggiungerla, ha preferito lasciar stare perché non vuole rincorrere nessuno e che la sua reazione gli sembra molto esagerata. Francesca non è più rientrata in studio: rientrerà nella prossima registrazione oppure sarà un addio definitivo? Svelate le anticipazioni non resta che ricordare che il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 su Canale5.