Scontro tra Barbara De Santi e Vincenzo a Uomini e Donne: scintille e frecciate

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un nuovo scontro tra Barbara De Santi ed il suo ex corteggiatore Vincenzo. La storia dama del parterre del Trono Over dopo una serie di conoscenze che non sono andate a buon fine ha iniziato a frequentare Vincenzo. La conoscenza sembrava procedere a gonfie vele fino a quando il cavaliere non ha deciso di punto in bianco di troncarla ma alla dama questa decisione non è andata a giù ed anche adesso che Vincenzo sta frequentando una nuova dama, Liana, ci sono stati scambi di frecciatine e battutine tra i due.

Scendendo nel dettaglio, Barbara De Santi ad Uomini e Donne ha accusato il suo ex corteggiatore Vincenzo di essere incoerente e di cambiare troppo repentinamente idea. Da parte sua il corteggiatore si è difeso sostenendo di avere avuto sopra una sola faccia e di non averle mai mentito mentre invece lei è stata molto più incostante. “Barbara fuori è totalmente diversa da come appare in studio.” ha sentenziato Vincenzo mentre Barbara ha replicato: “Non hai avuto nessuna sorpresa, sapevi che c’era un altro corteggiatore.”

Uomini e Donne, Vincenzo dimentica Barbara con Liviana: “Lei è diversa”

Dopo la discussione con Barbara De Santi c’è stato lo spazio dedicato a Vincenzo e Liviana, la dama che sta conoscendo adesso. La frequentazione sta andando a gonfie vele mentre Livia l’unica cosa che ha rimproverato al cavaliere e che spesso si concentra sulle situazioni esterne al loro rapporto e troppo legato al programma. “Lui vuole conoscermi e parliamo tanto, l’unica cosa è che spesso parliamo troppo di argomenti lontani dal nostro rapporto.” ha concluso Liviana.