Uomini e donne: scintille tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua / C’entra Andrea!

Uomini e donne, Nicole Santinelli e Roberta Di Padua si contendono Andrea Foriglio e…

Avanzano le vicende di Uomini e donne, con una nuova lite che si accende in studio tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua, per via della new entry al dating show, Andrea Foriglio. Quest’ultimo, é un neo volto tv alla ricerca dell’amore, che sembra aver creato un intreccio tra il trono classico e il trono over, con la tronista Nicole e la veterana over Roberta che si contendono le attenzioni di lui.

Relativamente alle anticipazioni fornite da Uomini e donne classico e over della nuova puntata di Uomini e donne, registrata il 6 marzo 2023, in primis si apprende che Nicole Santinelli sia uscita in esterna con il corteggiatore Cristian in esterna: l’uscita tra i conoscenti é “andata benissimo e “lei non ha portato in esterna Andrea Foriglio, il quale però era seduto in studio (comunque presente)”. E oltre il danno arriva la beffa per l’osteopata capitolino: Andrea non solo non riceve l’invito per l’esterna, ma si ritrova oltretutto ad essere oggetto di discussione nell’uscita tra la tronista e Cristian, con il corteggiatore che fa presente alla tronista cosa gli abbia dato fastidio rispetto alle attenzioni di lei palesate verso il “terzo incomodo”. Al centro studio, il “triangolo, quindi, commenta l’esterna e “interviene Andrea che, infastidito, chiede alla tronista concittadina di Roma come mai non lo abbia portato in esterna. Poi, Foriglio discute con Cristian, per la questione dell’immaturità”: questo, perché il competitor Cristian ha dato alla new entry dell’infantile. Ma oltre il triangolo per la quota trono classico, prosegue l’intreccio tra il trono classico e il trono over, con protagonista Andrea, a Uomini e donne.

Dopo che Roberta Di Padua del trono over ha palesato l’interesse verso Andrea, esplode la lite tra la tronista Nicole e la veterana tra gli over: “perché quando si è parlato di Roberta la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto alla prima alla fine con chi voleva ballare e la over ha fatto capire che volesse ballare con il corteggiatore di Nicole, (Andrea, NDR)”- anticipano inoltre gli spoiler tv. Di conseguenza, la risposta del bel medico di Roma alla dama over ed ex di Riccardo Guarnieri, a Uomini e donne, é presto data: “Lui ha detto ‘no'”.

Andrea Foriglio é interessato al trono di Uomini e donne?

Insomma, l’osteopata lascerebbe intendere di non essere interessato a Roberta. Che a breve Andrea Foriglio possa debuttare tra i neo tronisti di Uomini e donne, sembra dirsi plausibile. Questo, dal momento che il capitolino dagli occhi di ghiaccio sembra disinteressato ad avanzare la corte verso Nicole Santinelli e Roberta Di Padua e il suo obiettivo potrebbe essere quello di coprire un ruolo centrale da erede sul trono dei tronisti.

