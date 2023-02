Uomini e Donne: scontro acceso tra Ida Platano e Riccardo/ “Stai rosicando!”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza ospiti a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri parte all’attacco

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata letteralmente infuocata; invitati come ospiti Ida Platano e Alessandro Vicinanza – ormai una coppia da 3 mesi – si è scatenata una furibonda discussione con Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo già alcuni giorni prima aveva fatto discutere con un post pubblicato sui social che era stato additato come chiara frecciatina contro la sua ex. Ida ha così deciso di intervenire in studio per rispondere al cavaliere, ma la cosa è trascesa non poco.

Dopo l’ingresso di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, è bastato poco per accendere la miccia della discussione. Riccardo Guarnieri non è riuscito a trattenere le frecciatine ed ha esordito così: “Solitamente mi commuovo quando ci sono i sentimenti, non sulle pagliacciate. Ci vogliono i fazzolettini, è probabile che mi scatta qualche lacrima”. Il commento sarcastico del cavaliere non è passato inosservato alla coppia, con Ida Platano che è partita all’attacco: “I pensierini se li poteva tenere per lui” – riferendosi ad una intervista rilasciata di recente – ed ha aggiunto “Per me sta rosicando perchè mi vede felice“. Non meno furiosa la reazione di Alessandro Vicinanza, che non toni piuttosto stizziti ha chiosato: “Non ti permettere più di nominare la mia fidanzata!“.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, lite furiosa con Riccardo Guarnieri: Maria De Filippi costretta ad intervenire

Dopo le parole di Alessandro Vicinanza, è dovuta intervenire direttamente Maria De Filippi per bloccare Riccardo Guarnieri che si era alzato dal suo posto con fare quasi minaccioso. A quel punto, Ida Platano non ci ha visto più: “Hai mancato di rispetto a me, a mio figlio e all’uomo che ho accanto: hai detto che prima ero responsabile e oggi non lo sono“. Il cavaliere, nonchè suo ex, ha subito ribattuto: “Non sono così stupido e ignorante di dire certe cose, ti sei permessa di offendere mio nipote, vergognati!“.

La diatriba tra Alessandro Vicinanza, Ida Platano e Riccardo Guarnieri è durata ancora a lungo, con l’ex dama che non sembrava disposta a placare la sua furia: “Come ti permetti di giudicare le mie scelte, hai odio represso: non ti azzardare più a dargli del poveraccio“. Il riferimento era rivolto verso le parole ingiuriose del cavaliere verso il suo fidanzato, arrivate nel bel mezzo del caos della discussione ma che non sono passate inosservate. A rincarare la dose, prima che si passasse ad argomenti più lieti, ha detto la propria anche Maria De Filippi: “Al posto di Ida anche io avrei letto una punta di malizia“.











