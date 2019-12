Uomini e Donne/ Scontro di fuoco tra Carlo e Lorenzo Riccardi (Trono Classico)

Tutti contro Carlo Pietropoli. L’atteggiamento del tronista, nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha fatto infuriare tutti i presenti in studio, in primis l’ex tronista Lorenzo Riccardi, ormai ospite fisso e opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. A scatenare la dura reazione di Riccardo sono state alcune affermazioni di Carlo che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, è arrivato in puntata arrabbiatissimo con Chiara la quale, nella scorsa puntata, dopo aver ascoltato le parole del tronista che aveva sminuito il loro bacio considerandolo non importante, aveva risposto allo stesso modo. A detta di Carlo, la corteggiatrice non avrebbe mai dovuto esprimere quell’opinionie perchè “un uomo queste cose può dirle ma una donna no”. Il tronista, poi, di fronte alla decisione di Bruna di autoeliminarsi, non solo non batte ciglio, ma aggiunge che “tanto non gli piace fisicamente e non gliene frega un c***o di lei quindi Ciao Ciao”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: CARLO NEI GUAI, IL TRONISTA TRATTA MALE LE CORTEGGIATRICI

L’atteggiamento di Carlo Pietropoli nei confronti delle corteggiatrici scatena la dura reazione di Lorenzo Riccardi che attacca duramente il tronista di Uomini e Donne. “Lorenzo lo attacca perché non deve assolutamente trattare le donne in questo modo facendo lo stro**o e da vero cafone”, scrivono le talpe del Vicolo delle News. Come se non bastasse, il tronista perde la pazienza quando Chiara chiede d’intervenire, ma Carlo la zittisce con un “Non mi rompere le pa**e, stai zitta“. Di fronte a tale reazione, la corteggiatrice decide di tornare a casa non volendo accanto un uomo che tratta male le donne. Dopo il durissimo scontro con Lorenzo e le corteggiatrici che hanno deciso di tornare a casa, Carlo ritrova la serenità guardando le esterne con la nuova corteggiatrice Marianna e con Cecilia Zagarrigo con cui la conoscenza procede senza intoppi.

