Uomini e Donne, nuovo scontro tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo: “Se cerchi un uomo maturo non sono adatto”

Ad Uomini e Donne c’è stato un altro violento scontro tra Francesca Sorrentino ed il suo corteggiatore Gianmarco Meo, l’ennesimo. Il rapporto tra i due, infatti, è stato sempre contraddistinto da alti e bassi ma le incomprensioni nelle ultime settimane sono state sempre più tese. Gianmarco lamenta il fatto che nonostante tra lui e Francesca ci sia stato un bacio non sente in lei trasporto ed interesse. E non è tutto, inoltre, ritiene che la tronista lo consideri troppo ‘immaturo’ e ‘indeciso’.

Uomini e Donne, scintille tra Barbara De Santi e l'ex corteggiatore Vincenzo/ Lui duro: "Fuori sei diversa"

“Se cerchi un uomo maturo io non sono la persona adatta a te” è sbottato alla fine Gianmarco Meo esasperato dall’atteggiamento di Francesca Sorrentino. E quest’ultima ha provato a giustificarsi dicendo: “Io sono andata a vivere da sola da piccola, ho iniziato a lavorare presto e quindi sono, forse, più matura e più grande della mia età.” Subito dopo ha aggiunto di tenerci: “Noi abbiamo avuto molti alti bassi, abbiamo distrutto e costruito, discusso e chiarito.” E su questo è intervenuta anche Maria De Filippi: “Durante l’esterna del tuo bacio, Francesca non ha mai guardato nemmeno per un momento Gianluca. Quindi sicuramente ci tiene ma questo non vuol dire che sarai per forza tu la scelta.”

Diego e Cristina nuova coppia a Uomini e Donne? Scatta bacio/ Lui: "Molto simpatica, dimenticato 'Sabrina'"

Gianmarco Meo deluso da Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: “Temo di non essere io la scelta”

Oggi a Gianmarco Meo non ha nascosto tutta la sua delusione verso la piega che sta perdendo il suo percorso con Francesca Sorrentino: “Io a lei ci tengo ma non vedo lo stesso trasporto e lo stesso interesse.” E subito dopo in modo quasi ‘profetico’ ha confessato: “Temo di non essere io la sua scelta.” La tronista ha cercato di consolarlo dicendogli che gli ha fatto conoscere sua nonna e dunque verso di lui prova un qualche sentimento ma il ragazzo non ha cambiato idea. In realtà dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nel Trono di Francesca succederà il caos.