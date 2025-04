Uomini e Donne, continua lo scontro tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi: tirato in mezzo il Tribunale

Continua sui social lo scontro tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Correva l’anno 2023 quando le due sono scese negli studi del dating show di Maria De Filippi per corteggiare Brando Ephrikian. La sua scelta è stata Raffaella Scuotto e forse Beatriz non l’ha mai digerito tanto che a distanza di un anno continua imperterrita a lanciare frecciatine sui social. L’ultima in ordine di tempo solo pochi giorni fa quando Beatriz D’Orsi ha scritto su Tik Tok: “Sinceramente contenta di aver perso una persona così, non mi stanno bene le corna.” Ed a tale attacco è subito seguita la replica di fuoco di Raffaella.

Lo scontro tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi di Uomini e Donne e poi continuato con una replica infuocata della fidanzata di Brando Ephrikian sempre sui social ma questa volta su Instagram: “Leggo tante cretinate scritte da giovanotte represse che non riescono ad accettare la realtà dei fatti… Amo le donne e non mi capacito di come possano esistere donne così ribrezzanti. Sputtanano pseudo verità sui social invece di parlare con la diretta interessata. […] Mi vergogno, non per le corna che dite io abbia, ma per te.” Finita qui? Ma neanche per sogno perché mentre Raffaella ha continuato il suo sfogo tirando in mezzo il Tribunale e dicendo di poter agire per vie legali, Beatriz le ha lanciato un’altra pesante frecciata.

Beatriz D’Orsi ha attaccato di nuovo Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian senza mezzi termini lasciando intendere che il tronista non sia stato per nulla sincero non solo all’interno del programma ma anche dopo: “So bene cosa mi è stato detto, da chi e in che modo. Serate di nascosto, con il cappuccio in testa, e alcune finite in compagnia di altre ragazze. Anche se non tutto può essere detto pubblicamente, la verità non cambia. Perché le prove possono essere presentate nelle sedi opportune, qualora fosse necessario. Senza problemi.” Insomma anche lei non esclude un confronto per vie legali. A questo punto Raffaella Scuotto ha deciso di replicare con toni più ironici e pungenti. Ha deciso di postare tra le sue IS una finta copertina di un libro intitolato: “Non sapevo che le mie corna disturbassero così tanta gente.” E non è tutto perché l’ex corteggiatrice, infatti, ha pubblicato il messaggio ricevuto da un hater, che le scriveva “Sei una cornuta”, replicando “Dai rendiamola felice”.