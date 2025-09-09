I fan sono preoccupatissimi, l'indiscrezione in poco tempo è rimbalzata ovunque, cosa sta accadendo tra i due personaggi del daiting show

Parliamo senza ombra di dubbio di una delle coppie più amate di Uomini e Donne, quando hanno lasciato il programma di Maria De Filippi mano nella mano in molti non avevano creduto alle loro intenzioni. Con il tempo, però, hanno dimostrato quanto fosse reale il loro sentimento e giorno dopo giorno la loro storia è cresciuta sempre di più. Adesso, però, c’è chi ipotizza che le cose tra l’ex dama e l’ex cavaliere non starebbero andando benissimo.

Un indizio ha scatenato i fan della coppia che si sono chiesti cosa stesse accadendo. Sulla questione è intervenuta direttamente l’ex dama, che ha preferito rispondere in modo diretto, chiarendo subito cosa sta succedendo e perché non la vediamo più tanto spesso in compagnia dell’ex cavaliere.

Uomini e Donne, la famosa coppia è in crisi? La verità

Cosa sta succedendo tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua? In pochi giorni si è diffusa, sulle varie fanpage dedicate alla coppia, l’indiscrezione che starebbero vivendo un motivo di crisi. Il motivo? Non comparirebbero più molto spesso assieme sui social, cosa insolita dal momento che da quando hanno lasciato assieme Uomini e Donne, hanno aggiornato i fan sulla loro relazione quasi quotidianamente.

Un’indiscrezione che per i fan della coppia è stato un vero fulmine a ciel sereno, da tempo entrambi avevano parlato del desiderio di allargare la famiglia, mostrandosi sempre più innamorati. A chiarire cosa sta accadendo è stata Roberta Di Padua che ha voluto rincuorare i suoi fan, parlando di un momento della sua vita delicato in cui non c’entrerebbe nulla il compagno. L’ex dama ha detto a tutti di stare tranquilli, spiegando che lei e Alessandro non condividono sempre tutto e che lui è molto impegnato con il lavoro.

“(…) Alessandro sta lavorando tanto, facciamolo lavorare questo ragazzo”, queste le parole della Di Padua. L’ex dama ha anche raccontato che in settimana lui è andato a trovarla, ma hanno preferito non condividere immagini perché non c’era nulla di speciale. “(…) Pure le sposine ci mancavano… se non c’è lui non si sposano e quindi ci deve essere, è giusto così. Prima il lavoro e poi tutto il resto (…)”, l’ex dama ha ironizzato sul lavoro del compagno e il suo tono avrebbe scatenato ancora più dubbi tra chi segue la coppia.

Roberta Di Padua ha poi annunciato di essersi comprata una casa, un passo per lei molto importante, una grande responsabilità. Ha chiarito che questa decisione ha fatto sì che si concentrasse su altro, ha poi salutato i fan, dicendo che si sarebbe andata a sistemare, perché si è trascurata, scherzando sul fatto che così si diventerebbe single. Il messaggio ha voluto tranquillizzare chi crede che stia accadendo qualcosa tra di loro, ma le parole dell’ex dama pare che abbiano preoccupato ancora di più. A questo punto in tanti aspettano nuove pubblicazioni da parte di entrambi, magari di coppia, così da scongiurare ogni ipotesi di crisi.