Uomini e donne, scoppia la lite tra Cristian e Virginia/ Il triangolo con Valentina é esplosivo!

Uomini e donne, Cristian Forti si divide tra due fuochi: l’uscita di scena

Cristian Forti, tra i protagonisti alla ricerca dell’amore al trono classico di Uomini e donne, é conteso tra i due fuochi Virginia e Valentina. Così come si rileva dalle anticipazioni di Uomini e donne relativamente alle riprese datate 30 ottobre 2023, fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni via Instagram stories, al trono classico Cristian Forti registra un’esterna con Valentina. Un risvolto che getta nello sconforto la competitor Virginia, tra le corteggiatrici, tanto che quest’ultima si scatena in un gesto piuttosto forte, ossia decide di abbandonare lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi.

Insomma, dopo il ritiro della tronista Manuela Carriero il trono classico sembra scricchiolare, in una crisi dei ruoli ai titoli di tronisti e corteggiatori. Ma Cristian Forti non resta a guardare e si fionda da Virginia, nell’intento di raggiungerla, magari nel backstage. Che il trono classico di Cristian Forti possa cosí rivelarsi all’inizio della fine, giunto alla chiusura anticipata?

Brando é conteso, come Cristian

La domanda sorge spontanea e, intanto, della summenzionata data di riprese di Uomini e donne, lo spoiler rende noto per la quota trono classico che anche l’altro tronista biondo sia combattuto tra i fuochi di due corteggiatrici: ”Brando ha portato in esterna sia Beatrix che Raffaella. Con Beatrix sono andati al museo delle illusioni. C’è stato un bacio in entrambe le esterne”, si apprende del circuito dei protagonisti più giovani alla ricerca dell’amore a Uomini e donne.

E al trono classico, poi, “Cristian è uscito in esterna con Valentina, Virginia ci è rimasta male e ha lasciato lo studio; Cristian le è andato dietro e poi non si sa cosa sia successo dietro le quinte”. Nel frattempo, la sessione di registrazioni successiva del 31 ottobre 2023, vede il trono over registrare la notevole cifra di tre addii, con l’uscita di scena dal dating show di Elena, Maurizio ed Ermes.

