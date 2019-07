UOMINI E DONNE/ Sebastiano e Denise: “vogiamo un futuro insieme” (Trono Over)

Denise Pantano e Sebastiano Mignosa, prima di riuscire a vivere con serenità la loro storia d’amore, hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà. Il loro percorso, all’interno del parterre del trono over di Uomini e Donne non è stato semplice. A causa di alcune incomprensioni, sembrava che i due fossero destinati a dirsi addio e, invece, lontano dalle telecamere, sono riusciti a capirsi ed oggi sognano un futuro insieme. “Dopo due settimane però ci siamo risentiti, rivisti e abbiamo iniziato a frequentarci, così il nostro rapporto si è consolidato e a oggi abbiamo parecchi progetti, di vita e lavorativi, insieme” – ha spiegato Denise a Uomini e Donne Magazine. La coppia sogna di poter avviare un’attività lavorativa insieme in modo da poter andare a convivere. “Sebastiano fa un lavoro pesante: è responsabile della sicurezza nelle raffinerie. Sta quindi da 23 anni in un ambiente malsano e per questo vorremmo realizzare un progetto lavorativo insieme per avvicinarci, convivere e costruire un futuro nella prospettiva anche di allargare la famiglia”, ha aggiunto ancora l’ex dama.



UOMINI E DONNE OVER: DENISE PANTANO CONTRO STEFANO TORRESE

Tra i protagonisti della scorsa stagione del trono over di Uomini e donne ci sono sicuramente Stefano Torrese e Pamela Barretta. La storia tra i due ha diviso anche le dame e i cavalieri del dating show di Maria De Filippi che si sono schierati a favore dell’uno o dell’altra. Tra le persone che difendono Pamela c’è sicuramente Denise Pantano che, a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: “Pamela è una persona bella, semplice, genuina: non è cattiva né maliziosa” – ha dichiarato la Pantano che, su Stefano, ha invece dichiarato – “Stefano è solo uno stratega, un arrivista e mi dispiace che non abbia dimostrato affatto amore a Pamela, che ha sempre notato la differenza che c’era tra il comportamento che Sebastiano, da uomo legato alla sua donna, aveva con me e quello che Stefano aveva con lei. Stefano con Pamela non ha nemmeno mai parlato di futuro, non ha mai fatto un progetto. Per questo io a oggi le consiglio di lasciar perdere, anche perché Pamela è una persona che merita di essere amata con sincerità”.

