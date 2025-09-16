Uomini e Donne, segnalazione choc su Barbara De Santi: "Usciva con il marito di Isabella", Parla l'ex cavaliere Luca Panont

Dopo un periodo difficile dovuto al grave incidente che ha coinvolto la sorella Simona, ora per fortuna in netta ripresa, e la rottura definitiva con Ruggiero D’Andrea, Barbara De Santi è ritornata a Uomini e Donne nel parterre del Trono Over per provare ancora a conoscere l’uomo della sua vita. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una segnalazione choc su Barbara De Santi di Uomini e Donne. A lanciarla è l’ex cavaliere del programma Luca Panont ed a riprenderla è l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Secondo Panont, Barbara De Santi avrebbe avuto una relazione con il marito di Isabella mentre erano ancora sposati ed avrebbe anche messo zizzania nel rapporto tra lo stesso Luca e Antonella Perini, all’epoca sua fidanzata conosciuta nel parterre.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Luca Panont ha rivelato su Barbara De Santi di Uomini e Donne particolari sconvolgenti: “Barbara purtroppo la conosco molto bene, anche quando era fuori dal programma metteva sempre zizzania tra me e Antonella. E frequentava solo gente che era nel programma per creare dinamiche e rientrare.” E non è tutto perché subito dopo l’ex cavaliere del Trono Over del dating show ha rincarato la dose: “Usciva anche con il marito di Isabella mentre erano sposati, questo me lo confessò a me direttamente.” Ovviamente per quanto scioccante tale segnalazione è la versione di Luca Panont e dunque va presa con le dovute cautele in attesa della replica di Barbara De Santi che al momento non c’è stata.



Sempre Lorenzo Pugnaloni attraverso le sue storie su Instagram ha riportato anche un’altra segnalazione di Luca Panont contro Barbara De Santi di Uomini e Donne. Si è detto sicuro del fatto che la dama del parterre ha frequentato il marito di Isabella mentre erano sposati e poi ha aggiunto persino dove avvenivano gli incontri: “Lei e il marito di Isabella si vedevano a Verona mentre lei era a Dubai” Infine Luca conclude così il suo attacco contro Barbara: “Mi ha sempre dato l’impressione che soffriva a stare fuori dal programma…quella è la sua vita. Faceva pure le ripetizioni a mia figlia di matematica ma una volta rientrata nel programma è sparita, prima chiamava un giorno si e uno anche.”