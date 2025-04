Uomini e Donne, Francesca Polizzi si è eliminata? Gli indizi social non lasciano spazio a dubbi

Prosegue in pieno caos il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne che attualmente sta conoscendo meglio tre corteggiatrici: Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. E stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, nelle prossime puntate il percorso del tronista romano si complicherà ulteriormente. Nadia Di Diodato deciderà di autoeliminarsi ed a questo punto Gianmarco correrà da lei per tentare di convincerla a rimanere. Tale gesto spiazzerà le altre corteggiatrici ormai stanche di dinamiche poco chiare.

In tutto questo non sono mancati scontri tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi ad Uomini e Donne. Il tronista l’ha accusata di essere eccessivamente chiusa nei suoi confronti e di non affrontare i problemi. Da parte sua invece la corteggiatrice sei è sentita svalutata e non compresa: “Con me non hai costruito nulla, non puoi pretendere che reagisca sempre come vuoi tu. Mi sono sentita mancata di rispetto. All’inizio di piacevo ora mi sembra una scusa.” In tutto ciò non è sfuggito il fatto che la ragazza ha eliminato tutti i tag relativi al programma ed una fanpage ha alimentato i sospetti: “Mi dispiace, ma mi sembra ovvio che Francesca si sia eliminata dopo quello che è successo.” Insomma Francesca Polizzi si è eliminata da Uomini e Donne o si tratta solo di ipotesi e congetture?

In queste ore, inoltre, dopo la caotica registrazione di ieri, Gianmarco Steri di Uomini e Donne è finito al centro delle segnalazioni. Un utente ha segnalato a Deianira Marzano il fatto che secondo loro Gianmarco e Cristina hanno un accordo di uscire insieme dal programma. Voce condivisa anche da una fanpage di Francesca Polizzi. Ad inserire ulteriori dubbi ci ha pensato l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni secondo cui Gianmarco prima ha rotto le scatole a Francesca per la storia delle sponsorizzazioni mentre a Cristina, che pochi giorni fa aveva fatto un post al veleno contro di lui del finto e del fallito, non ha detto nulla…Insomma tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ad Uomini e Donne c’è un accordo?