Sembrerebbe essere già finita la storia tra Chiara Pomperi e Riccardo Sparacciari dopo l’addio a Uomini e Donne. Ma, facciamo un passo indietro. Lo scorso gennaio, Chiara è stata annunciata come la nuova tronista del dating show di Canale 5. Tuttavia, dopo appena una puntata del suo trono, è arrivata una segnalazione clamorosa da parte di Riccardo, ovvero il suo fidanzato. Quest’ultimo ha raccontato che i due sarebbero stati insieme fino a pochi giorni prima della proposta della redazione, che lei avrebbe improvvisamente deciso di accettare per motivi economici. Da lì, gli avrebbe chiesto di scendere a corteggiarla, così da uscire insieme dal programma con tanto di “scelta fake“.

A seguito delle rivelazioni di Riccardo, Maria De Filippi lo ha invitato in studio per avere un confronto all’interno della trasmissione, che, però, non è mai stato trasmesso in tv, ma caricato esclusivamente su Witty. La conduttrice si è mostrata piuttosto indulgente nei confronti dell’ex tronista, pur prendendo ovviamente la decisione di non farle continuare il trono. Al che, i due si sono chiariti lontano dalle telecamere, scegliendo di dare un’altra possibilità alla loro relazione. Ma, come sono andate le cose tra Chiara e Riccardo fuori dal programma?

Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari avvistati insieme dopo Uomini e Donne: ma sarebbe già finita

Inizialmente, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni aveva rivelato che Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari erano stati avvistati insieme a Roma, facendo pensare che avessero ritrovato un equilibrio dopo l’addio a Uomini e Donne. Peccato che, poco dopo, Pugnaloni abbia scritto sui suoi social: “Possiamo anticiparvi che i due non si starebbero neanche più vedendo”. Insomma, un cambiamento improvviso, che rende il tutto piuttosto ambiguo. Per ora, i due non si sono ancora mostrati insieme sui social, nonostante, una volta andata in onda la puntata, avrebbero potuto condividere liberamente qualsiasi contenuto insieme.

Ad ogni modo, nel caso si fossero veramente lasciati, non sarebbe un epilogo sorprendente. D’altronde, Riccardo aveva deciso liberamente di ‘sbugiardare‘ l’ex tronista, rivelando la loro storia e le sue bugie senza esitazione. D’altro canto, Chiara ha preferito il trono a lui, mettendo ben in evidenza le sue priorità. Difatti, la loro decisione di lasciare insieme il dating show aveva fatto storcere il naso a molti, ricevendo una pioggia di critiche. A questo punto, bisogna solo aspettare una conferma dai diretti interessati per scoprire la verità dietro questa presunta rottura.