Serena rompe il silenzio: "Mi ha illusa per poi sparire". Il cavaliere Gabriele nel vortice delle critiche, Margherita non commenta.

Anche tra Serena e Gabriele Malgeri la storia non ha avuto un lieto fine, anzi. Le rivelazioni scioccanti della dama hanno sconvolto il pubblico, soprattutto dopo la notizia del presunto tradimento del cavaliere, che si è mostrato interessato ad un’altra donna del parterre di Uomini e Donne. Eppure, Gabriele era stato uno dei pochi che aveva conquistato tutti i fan del programma grazie al suo carattere pacato e dolce, e nessuno mai si sarebbe aspettato un epilogo del genere. Ma andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo nel dettaglio.

Rosanna, è già finita con Giuseppe? La frase choc dopo Uomini e Donne/ "Ho deciso che voglio..."

Appena prima della fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Gabriele Malgeri e Serena avevano deciso di iniziare a frequentarsi lontani dalle telecamere, esattamente come è successo per tante altre coppie del programma. Il problema è che anche loro sono durati come ‘un gatto in tangenziale’, e secondo il racconto di Serena, lui l’avrebbe solo usata per poi lasciarla da un giorno all’altro. Ma cosa c’è dietro a tutto questo? Pare che Gabriele abbia deciso di corteggiare Margherita Aiello, anche lei rimasta single dopo la rottura con Dennis Bogoncelli.

Uomini e Donne, Angelo Perla su Tina Cipollari: "Ecco perché ho lasciato il suo trono"/ Svelato vero motivo

Serena e Gabriele Malgeri si sono lasciati? Lei lo smaschera e scopre tutto

Anche per Margherita Aiello le cose non sono finite al meglio dopo Uomini e Donne. La dama ha confermato la rottura sui social, ma non ha mai raccontato nulla riguardo alla conoscenza con Gabriele Malgeri. Ma a parlare è stata Serena, che ha deciso di svelare tutto dopo giorni di domande da parte dei fan: “Gabriele mi aveva tenuta, ma subito dopo l’ultima puntata mi ha ghostata alla stazione senza neanche una parola. Ora finalmente ha tutto un senso, mi ha preso in giro per settimane“. Cosa risponderà Gabriele? Confermerà tutto o lascerà perdere?