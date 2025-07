Uomini e Donne, programma di punta dei palinsesti Mediaset, tornerà a settembre alla sua programmazione ordinaria. Il daytime in onda ormai da diversi anni è un appuntamento fisso di moltissimi telespettatori, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 fa da traino con il suoi alti ascolti ai programmi che lo seguono. Oggi è diviso tra trono classico e over, e quest’ultimo ha ottenuto diversi consensi. Le vicissitudini di cavalieri e dame appassionano il pubblico, che segue i vari personaggi anche suo social.

Un altro ferragosto, Rai 3/ Trama e cast della commedia corale di Paolo Virzì, in onda oggi 12 luglio 2025

Nel corso delle varie edizioni sono nate diverse coppie tra gli anta, alcune sono convolate a nozze e hanno avuto anche dei figli. Il trono over ha poi dei punti fermi come Gemma Galgani a cui è impossibile rinunciare. La dama torinese presiede nel format ormai da tanti anni, ha avuto più di una frequentazione, ma non ha ancora trovato l’anima gemella. Nonostante gli anta è ancora convinta di potersi innamorare ancora, atteggiamento questo che spesso è stato criticato da Tina Cipollari, presente nelle daytime in veste di opinionista insieme a Gianni Sperti.

Clara, è ufficialmente finita con l'ex Jacopo Neri: "Oggi sono single"/ "Se sono innamorata? La verità"

Nel corso dell’estate succedono molte cose e chi a Giugno ha salutato il pubblico certo di tornare nel format a Settembre potrebbe non essere convocato. Negli ultimi giorni si è allertato un toto nomi tra chi ci sarà e chi invece non sarà presente al trono over al debutto della nuova stagione. I rumors parlano di un vero e proprio “terremoto” che rivoluzionerà il parterre di cavalieri e dame.

Uomini e Donne, cavaliere e dame: chi ci sarà a settembre

Sembra certa la presenza di Gemma e quella di Sabrina Zago, quest’ultima ha riscosso ampi consensi dal pubblico anche perché il suo percorso a Uomini e Donne non è stato del tutto fortunato. Non ci sarà Barbara De Santi visto che ha lasciato il daytime con Ruggiero: tuttavia negli ultimi giorni si è parlato di una rottura tra i due e questo potrebbe riportarli direttamente nello studio di Maria De Filippi.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island si sono sposati/ Foto e ospiti famosi al matrimonio

In dubbio anche la presenza di Arcangelo, che nei giorni scorsi è stato paparazzato a lago mano per la mano con una donna misteriosa. Se ha trovato la sua anima gemella, cosa che presto dovrà confermare o smentire, la sua presenza al trono over, non sarebbe confermata. Si è anche parlato di un ritorno di Riccardo Guarnieri, ma a quanto pare l’ex cavaliere è di nuovo innamorato.

Uomini e Donne trono classico: la scelta dei tronisti. Tutti i rumors

C’è allerta anche nei confronti della scelta dei neo tronisti. Per ora non ci sono informazioni in merito, i nomi potrebbero essere diversi e alcuni non noti. Non a casa Maria De Filippi e i suoi collaboratori potrebbero scegliere qualcuno che sta partecipando all’edizione in corso di Temptation Island, ma anche qualcuno di sconosciuto.

Per il momento il toto nomi è diverso e variegato ma solo ipotetico. E’ comunque sicuro che la prima registrazione di Uomini e Donne si svolgerà a fine Agosto e diversi sono i volti amati dal pubblico che presenzieranno in uno dei programmi più seguiti della tv.