A Uomini e Donne è sbarcata la danza… della discordia! Sembra non arrestarsi lo scontro a passo di danza tra Gianni Sperti e Giuseppe del Trono Over, ex di Sabrina, che negli ultimi tempi ha maturato un costante interesse per la dama Agnese. In una delle ultime puntate trasmesse, i due sono saliti sul cubo per il puro divertimento di Maria De Filippi e di tutti i telespettatori del dating sentimentale di Canale Cinque. A giudicare la gara è stata Tina Cipollari che non ha potuto fare altro che premiare il collega e commentando in maniera negativa l’esibizione di Giuseppe.

Maria De Filippi: nuova ossessione per le sfide di ballo a Uomini e Donne?

Chi segue i programmi della De Filippi sa bene che la conduttrice ha molta abilità nel far emergere situazioni e tormentoni che diventano parte integrante del format. È successo con Giovannino a Tu si que vales così come molti anni fa proprio a Uomini e Donne con la ‘nonnina’ Rosetta opinionista del Trono Over.

Alcuni siparietti durano il tempo di una puntata, mentre altri si prolungano nel tempo e in questa seconda categoria sembrano rientrare le sfide di ballo tra Sperti e Giuseppe. Le sfilate ci sono ancora, ma ora a rubare la scena è la danza e considerando il successo riscosso sui social non è da escludere che Maria decida di istituire queste sfide.

Ascolti UeD, gara di ballo fa segnare un nuovo record: i dati

Anche questa volta sembra che Maria De Filippi ci abbia visto lungo. L’introduzione degli scontri ‘danzerini’ tra Gianni e Giuseppe hanno conquistato gli ascolti TV. Mercoledì 12 marzo 2025 Uomini e Donne ha preso il volo conquistando, in total Audience, una media di 2.764.000 spettatori e una share del 24.9% di share, confermandosi tra le puntate più viste dell’attuale stagione in corso.

Il dating si conferma, dunque, una certezza per la rete ammiraglia del Biscione con dati spesso superiori di dieci punti percentuali rispetto al competitor, La volta buona di Caterina Balivo che nelle prime settimane di marzo ha visto la share crollare al 13%.