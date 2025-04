Uomini e Donne si ferma per le vacanze di Pasqua: la decisione di Maria De Filippi

Si ferma anche Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 su Canale 5 va in pausa per le vacanze di Pasqua. Il mese di aprile, esattamente come succede a dicembre per Natale, è un periodo particolare per i palinsesti televisivi, che si trovano a dover riorganizzare la programmazione per le feste. E come spesso succede, Maria De Filippi preferisce concedere le giuste vacanze ai suoi collaboratori e fermare il dating show per la Pasqua.

Come cambia la programmazione di Uomini e Donne? Per un brevissimo periodo dovremo salutare le appassionanti vicende di Gianmarco Steri, tronista che sta appassionando il pubblico con le vicende insieme alle sue tre corteggiatrici. Stop dunque anche al Trono Over con i protagonisti assoluti di quest’anno: Sabrina Zago, Giuseppe, Gemma Galgani, Giovanni e tutti gli altri. Ma niente paura, la messa in onda di Uomini e Donne tornerà prestissimo e questo sarà solo uno stop momentaneo. Curiosi di scoprire le date precise?

Cambio di programmazione di Uomini e Donne: stop anche il 25 aprile

Per quanto riguarda il cambio di programmazione di Uomini e Donne, si sa che la trasmissione non andrà in onda lunedì 21 aprile per via della festività di Pasquetta. Infatti, a differenza degli altri lunedì, il dating show si gode la festa per poi tornare già il giorno dopo, il 22. Pausa anche per la Festa della Liberazione, dato che Uomini e Donne si fermerà anche il 25 aprile. Durante la giornata gli italiani potrebbero essere scollegati dalla televisione e Maria De Filippi ha deciso come ogni anno di sospendere il programma durante quella giornata. A partire da lunedì 28 aprile ritorneranno regolarmente le vicende dei nostri protagonisti. Spoiler: Gemma Galgani riceverà l’ennesimo rifiuto da parte di un cavaliere.