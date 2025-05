Uomini e Donne, una coppia del trono over ha divorziato

Un’altra coppia del trono over di Uomini e Donne si è detta addio. Nel programma del programma di Maria De Filippi sono nate tante coppie e, alcune hanno coronato il loro amore con il matrimonio. Non tutte, però, stanno ancora insieme e, nelle scorse ore, un’altra coppia ha deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore. Si tratta di Angela Paone e Antonio Stellacci che si erano conosciuti nello studio del programma di Maria De Filippi. Pochi mesi dopo aver lasciato la trasmissione nel 2022, i due si erano sposati per la gioia dei fan che, ancora oggi, ricordano il loro amore.

Commentano uno dei video dedicati al loro matrimonio, Antonio Stellacci ha comunicato la fine del matrimonio: “Tesoro mio io ti ringrazio di cuore, avevo da tempo capito che le strade si fossero divise, esistono persone che hanno le pa**e sotto e altre che preferiscono stare con la testa sotto la sabbia. Io amo l’aria. Grazie per questo omaggio sono tornata indietro con il tempo”.

Uomini e Donne, tutto finito tra Angela Paone e Antonio Stellacci: le parole di lei

Dopo il commento di Antonio Stellacci che ha annunciato la fine del matrimonio, è arrivata la conferma di Angela Paone.. Alla domanda diretta di un follower: “Ti sei separata?”, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha dato una risposta inequivocabile: “Sì, purtroppo la vita ci mette davanti a dure scelte. Ho dovuto scegliere me”.

Dopo pochi anni, così, finisce un’altra storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne dove, in una delle ultime registrazioni del programma, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ben cinque coppie hanno lasciato insieme la trasmissione per potersi vivere. Prima di Angela Paole e Antonio Stellacci, un’altra coppia che aveva annunciato l’addio è stata quella di Isabella Ricci.

