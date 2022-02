Uomini e Donne/ Silvana Galgani contro Tina Cipollari: la sorella di Gemma…

Uomini e Donne, anticipazioni e news

Silvana Galgani, la sorella di Gemma Galgani, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, difende la sorella e critica l’atteggiamento di Tina Cipollari nei confronti della dama di Torino. Molto legata a Gemma, Silvana definisce la sorella una donna “buona, generosa, forse troppo. Si è sempre buttata a capofitto nelle cose. Ogni volta non era una storia d’amore, era ‘la storia d’amore”. Non era un lavoro, era “il lavoro”. E’ fatta così”.

Gemma viene descritta da Silva come una donna molto legata alla famiglia e che farebbe qualsiasi cosa per le persone che ama. Durante gli anni della giovinezza, Silvana ha dovuto affrontare un periodo delicato e Gemma è stata tra le persone a lei più vicine. “Anni dopo, quando frequentavo io il liceo, la consideravo un mito: era molto bella – lo è ancora – ma soprattutto piena di vita, sempre al centro dell’attenzione. Io ero la sua ombra, tanto che alcuni mi chiamavano Gemmina. Ero un po’ il suo clone, stavo sempre con lei”, racconta.

Silvana Galgani contro Tina Cipollari

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la sorella di Gemma Galgani ha parlato anche di Tina Cipollari e delle critiche che quest’ultima rivolge alla dama di Torino con cui le discussioni sono sempre più frequenti. “Ci sono dei momenti in cui devo spegnere la televisione. Per Tina. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose – forse qualche volta anche giuste – ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce”, spiega Silvana.

“Usa termini troppo aggressivi con lei, a volte vorrei alzare il telefono e dirgliene quattro, anzi otto. Noi sorelle non capiamo come mai Tina reagisca così anche perché io l’ho conosciuta, alla festa di fidanzamento di Gemma ed Ennio Zingarelli”, conclude la sorella di Gemma.

