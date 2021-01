Uomini e Donne, Simone Bolognesi se ne va/ “Nulla è più come prima”

Simone Bolognesi ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Il corteggiatore ha spiegato, in un lungo post su Instagram, di essere pronto a intraprendere una nuova strada dopo quasi dieci anni nel dating show di Canale 5. Bolognesi aveva partecipato a Uomini e Donne per la prima volta nel 2011, quando sul trono sedevano Teresanna Pugliese e Giulia Montanarini. Poi aveva frequentato Diletta Pagliano, con la quale era stato fotografato in diverse occasioni. Ma Simone non ha mai trovato l’amore. “Invece di qualche riga, potrei scrivere un libro intero legato a questa esperienza. Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche “a strapparmi” qualche sorriso…ma non è stato facile. Mai, sin dal primo giorno”, ha scritto Simone all’inizio del suo post. Il ragazzo è contento di essere sempre stato se stesso davanti alle telecamere del programma: “Chi mi conosce lo sa bene, io sono esattamente quello che si è visto lì. Questi sette scatti provano a rappresentare in sintesi, questo spezzato durato 4 mesi della mia storia personale. Un capitolo che si era aperto esattamente dieci anni fa e in questi giorni, chiude quel cerchio rimasto aperto”.

Simone Bolognesi: addio a Uomini e Donne

Simone Bolognesi non si dilunga a spiegare i motivi che lo hanno portato a lasciare Uomini e Donne, ma ringrazia le persone che hanno arricchito il suo percorso: “Un pensiero forte, va alle amicizie bellissime che sono nate, agli “scontri a fuoco” che si sono trasformati in bellissimi rapporti. Mi spunta un sorriso anche pensando a chi è passato come una meteora nella trasmissione, ma ha avuto il tempo di lasciarmi qualcosa”. Infine Simone Bolognesi ha voluto ringraziare la redazione e Maria De Filippi, che lo ha voluto nel programma: “Ringrazio veramente chi mi ha dato questa opportunità, perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco: “dopo”, nulla è più come “prima”…”. Ricordiamo che prima di partecipare a Uomini e Donne, Simone Bolognesi è stato fidanzato con Belen Rodriguez: “È stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca. Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia”, aveva raccontato un’intervista andata in onda su Rai1 mentre Belén partecipava all’Isola dei famosi.

