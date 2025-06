Disavventura alla guida del suo van per la ex Uomini e Donne Sonia Lorenzini, che ha chiamato i vigili del fuoco. Boom di commenti sessisti sotto al reel

Ancora disavventure per una ex protagonista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, che di recente è stata presa di mira sui social da commenti poco carini. Ma partiamo dal principio. La ex corteggiatrice e poi tronista, da diversi anni ha acquistato un van con il quale gira l’Italia. Si tratta di un mezzo che ha teneramente chiamato Alberto, e con il quale viaggia da nord a sud. Dopo la vacanza in Sicilia di qualche settimana fa, Sonia è stata di recente nelle Marche.

E proprio qui ha vissuto una disavventura che l’ha vista costretta a chiamare i vigili del fuoco. Seguendo il navigatore, infatti, Sonia è rimasta bloccata in una strada in salita senza che il van potesse andare avanti, a causa della forte pendenza. Così la ex Uomini e Donne, insieme alla sua amica, ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuto. Le due ragazze hanno documentato tutto in un reel postato su Instagram, che ha però attirato i commenti maschilisti di tanti uomini, che l’hanno accusata di non saper guidare.

Sonia Lorenzini, la disavventura in van scatena i commenti sessisti: “Poi vogliono la parità”

Alcuni commenti sotto il reel di Sonia Lorenzini sono stati “neutri”, come questo: “Non potevi ingranare la prima marcia insieme al freno a mano per far reggere la pendenza?” Oppure “Esiste una cosa chiamata freno di stazionamento”. Altri ancora, però, sono stati piuttosto pesanti. Alcuni, infatti, le hanno scritto: “Io avrei chiamato l’esercito” e ancora “Donne in fin di vita che pensano a uscire le tet*e ai vigili…” o “Poi vogliono la parità”. E ancora: “Prova per cui le donne non devono né guidare e né dare indicazioni”. Commenti che non hanno fatto affatto piacere a Sonia Lorenzini e alla sua amica, che hanno temuto davvero di rimanere bloccate su quella strada in salita, di notte, senza possibilità di tornare indietro né di andare avanti.

