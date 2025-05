Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, non sta vivendo un momento semplice e ha voluto denunciare il tutto sui social. La Lorenzini, infatti, ha a che fare da mesi con una situazione che non è affatto semplice da gestire e che la vede coinvolta in prima persona. Sonia, infatti, ha da tempo una stalker, che quotidianamente la minaccia, la insulta e non soltanto. A quanto pare, la stalker di Sonia Lorenzini sarebbe ossessionata da lei, tanto da arrivare appunto a minacciare la sua vita. I fatti durano ormai da circa un anno e l’influencer sta vivendo un vero e proprio inferno, tanto che Sonia ha denunciato pubblicamente quanto sta accadendo.

La Lorenzini, infatti, ha descritto sui social l’inferno che sta vivendo. Questa persona, come spiegato, “è andata in totale ossessione, pensandomi fidanzata con una persona conosciuta, quando non è così”. Questa donna avrebbe creato anche profili social finti per minacciarla e perseguitarla. In precedenza la Lorenzini le mandava “note vocali inquietanti” ma ora non sarebbe più così. Comunque, la Lorenzini continua ad avere paura.

Sonia Lorenzini, la denuncia: “Ai limiti della fantascienza”

Sonia Lorenzini ha raccontato che la sua stalker ha insinuato che lei avesse una relazione con un personaggio noto, “ai limiti della fantascienza”. Non è chiaro come mai la donna, che sta perseguitando da tempo Sonia, abbia questa avversione nei suoi confronti e questo pensiero sulla presunta relazione della Lorenzini con questo personaggio noto. Quel che è certo è che Sonia ha affermato di essere single e come affermato sui social, non ha mai nascosto alcuna relazione e anche se fosse fidanzata, lo direbbe senza problemi.

Sonia ha raccontato inoltre che questa stalker “è un personaggio che commenta, anche a livello pubblico, i personaggi del mondo dello spettacolo”. Dunque dietro a questi messaggi anonimi ci sarebbe una persona ben definita della quale lei conosce l’identità. Non si tratta dunque di un personaggio sconosciuto ma di qualcuno noto a Sonia Lorenzini.