Uomini e Donne, Sonny Di Meo e Aurora Colombo stanno insieme?/”Ti ho conosciuto su Direct…”

Sonny Di Meo e Aurora Colombo, l’ex corteggiatrice ufficializza la relazione con un post su Instagram

Stando alle ultime notizie rimbalzate sui social, due ex volti noti di Uomini e Donne avrebbero ufficializzato la loro storia d’amore. Si tratta di Sonny Di Meo e Aurora Colombo, conosciuti dai fan della trasmissione per due percorsi separati. Il primo, è stato protagonista del trono di Sara Shaimi; scelto dalla tronista, ha ufficializzato la fine della relazione solo un mese fa. Meno fortunata invece l’avventura di Aurora Colombo; corteggiatrice di Luca Salatino, non riuscì a fare breccia nel cuore dello chef.

Proprio Aurora Colombo avrebbe deciso di alimentare le indiscrezioni sulla presunta relazione con Sonny Di Meo, già chiacchierata prima della sua menzione ufficiale. Di fatto, l’ex corteggiatrice ha ufficializzato la love story con un simpatico post su Instagram: “Ti ho conosciuto di Direct, primo appuntamento su Whatsapp e luna di miele su Skype. Instalova”. L’annuncio però pare non sia stato ben accolto dai fan della trasmissione, perplessi rispetto alle tempistiche. Pur essendo note le difficoltà nella relazione tra Sonny Di Meo e Sara Shaimi, la scelta di ufficializzare il tutto solo dopo un mese dalla rottura ha destato un certo scalpore sul web.

Sonny Di Meo e Aurora Colombo, la reazione di Sara Shaimi

La presunta relazione tra Sonny Di Meo e Aurora Colombo, compreso il post su Instagram di quest’ultima, non sono passati inosservati a Sara Shaimi che ha vissuto ben due anni al fianco del corteggiatore. Anche se in maniera velata, l’ex tronista ha pubblicato uno sfogo sui social, facile da indirizzare proprio alla questione. “Semplicemente porto rispetto a me stessa. Dopo una storia di quasi 3 anni e dopo solo 20 giorni, nessuna persona normale avrebbe voglia di avere nuove storie o conoscenze”.

Al parere di Sara Shaimi sulla presunta relazione tra Sonny Di Meo e Aurora Colombo si sono aggiunti anche i commenti dei fan, particolarmente duri soprattutto nei confronti della corteggiatrice. Molti si sono fiondati sul profilo di Aurora per offrire il proprio sostegno nei confronti di Sara, anche con offese gratuite. Aurora Colombo nel frattempo, non è apparsa restia nel rispondere agli haters, soprattutto quando viene messa in discussione la veridicità della storia. “Magari bisognerebbe sapere le cose come sono andate per davvero! Ma capisco che sia più facile così”. Commenta così Aurora Colombo, in attesa che per i fan arrivi maggiore chiarezza.

