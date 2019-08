Uomini e Donne/ Sossio Aruta contro gli haters: “nel bene e nel male…” (Trono Over)

E’ un’estate ricca d’amore per Sossio Aruta e Ursula Bennardo che attendono con impazienza di conoscere la loro piccola Bianca che nascerà ad ottobre. Tra giornate al mare, balli sensuali e serate con gli amici, Sossio e Ursula si stanno godendo le ultime settimane da fidanzati prima di tuffarsi nella vita di genitori. Tuttavia, la coppia nata nello studio del trono over di Uomini e Donne continua ad essere criticata. In particolare, sono tanti gli utenti che non perdono occasione per commentare negativamente le scelte di Sossio. L’ex cavaliere, però, non si scompone e replica con un sorriso e una frecciatina: “parlatene pure.. L’importante è che se ne parli, nel bene e ne male“, scrive il Re Leone di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, NOEL FORMICA CONQUISTA TUTTI CON… IL SUO SGUARDO

Tra le dame più belle del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Noel Formica, tornata al centro del gossip per la sua frequentazione con Stefano Torrese, tornato single dopo la fine della storia con Pamela Barretta. Noel ha così cominciato a frequentare Stefano anche se entrambi preferiscono procedere a piccoli passi e non bruciare le tappe. In attesa di capire se la frequentazione tra Noel e Stefano si trasformerà in una vera storia d’amore, l’ex dama ha conquistato tutti i suoi followers pubblicando una foto in cui sfoggia la bellezza del suo viso. “La vera essenza della bellezza”, “La grande bellezza”, “Ma quanto sei bella? Qua sei veramente insuperabile”, scrivono i fan. Cliccate qui per vedere il post.

DAVID SCARANTINO DI NUOVO FELICE: RITORNO A UOMINI E DONNE

Pur sentendo la mancanza di Cristina Incorvaia come ha fatto sapere rispondendo alle domande dei fans su Instagram, David Scarantino sta lentamente ritrovando il sorriso come spiega in un post. “Non avere vergogna di esprimere cio’ che davvero hai dentro il cuore, perche’ otterrai solo stima e rispetto da chi ti ama davvero e da chi ha seguito il tuo percorso fin dall’inizio”, scrive l’ex cavaliere che, partecipando a Temptation Island ha perso l’amore di Cristina, ma ha trovato l’amicizia di Andrea Fiomena. Attualmente single, dunque, David potrebbe così tornare nel parterre del trono over per cercare l’amore. Si ritroverà nuovamente faccia a faccia con l’ex Cristina Incorvaia?





