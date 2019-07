UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri, pace fatta (Trono Over)

Pace fatta tra Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri. Tra i due ex cavalieri del trono over di Uomini e Donne che, durante la loro partecipazione al programma di Maria De Filippi sono stati spesso al centro di numerose polemiche avendo anche numerosi scontri, hanno fatto pace. Ad annunciarlo, attraverso una storia pubblicata su Instagram è lo stesso Sossio che ha firmato la tregua con Riccardo dopo aver rivisto altri protagonisti di Temptation Island. “Pace fatta, ma si semb stuedc”, ha fatto sapere Sossio che ha poi scritto – “Temptation, il ritrovo”. A commentare la pace ritrovata tra il Guarnieri e Sossio è stata Ursula Bennardo: “Ma state sempre insieme adesso?”, ha chiesto la compagna di Aruta. Tra Riccardo e Sossio, dunque, nascerà l’amicizia?

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: SOSSIO E URSULA, TUTTO PRONTO PER L’ARRIVO DELLA FIGLIA BIANCA

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono al settimo cielo per l’imminente arrivo di Bianca, la figlia frutto del loro amore. Per la nascita della bambina è ormai tutto pronto. “Sia per me che per Sossio, tra i momenti più belli di questi mesi spicca sicuramente il giorno in cui abbiamo iniziato, piano piano, a comprare tutto il necessario per la nascita di Bianca”, dichiara Ursula a Uomini e Donne Magazine. “È quasi tutto pronto” – aggiunge ancora la Bennardo – “Siamo molto ansiosi di conoscerla, non stiamo nella pelle e non vediamo l’ora che nasca, ormai il conto alla rovescia è iniziato”. Infine, l’ex dama ha spiegato cosa vorrebbe insegnare alla sua bambina: “Voglio insegnare a Bianca l’autostima e voglio assolutamente che per lei l’onestà sia un valore importante”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA