Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme/ Sui social la foto di un bacio

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno superato la crisi annunciata qualche settimana fa. Conosciuti all’interno degli studi di Uomini e Donne passando poi per Temptation Island dove Ursula era rimasta delusa dagli atteggiamenti del suo compagno nei confronti delle tentatrici e aveva deciso di uscire da sola dal programma e non mano nella mano con il suo compagno, dopo questa disavventura i due hanno voluto riannunciare il loro ritorno di fiamma nel luogo in cui tutto era cominciato: all’interno degli studi di Maria De Filippi.

Sossio Aruta cancella post su addio a Ursula Bennardo/ "Ho sbagliato, c'è speranza…"

Dopo il riappacificamento la coppia ha voluto diventare genitori della piccola Bianca, ed è proprio in occasione del secondo compleanno della bambina che tra le foto di Sossio spunta un bacio tra i due. Questo gesto non è passato inosservato ai fan della coppia che ha subito commentato con messaggi di auguri per la piccola Bianca e per la serenità ritrovata all’interno della coppia.

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SI SONO LASCIATI/ L'ex dama di Uomini e donne attacca

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: il litigio via social

Solo qualche settimana fa Sossio Aruta e Ursula Bennardo avevano litigato, a dare l’annuncio in quell’occasione è stato lo stesso Sossio attraverso i suoi canali social. L’uomo in un post su Instagram aveva scritto: “Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea… prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”.

Sossio Aruta diventa attore/ Da Uomini e Donne "presto al cinema" con Giorgio Manetti

Questo gesto non è piaciuto all’ex dama di Uomini e Donne che è intervenuta su Instagram per rendere pubblica un’importante precisazione in merito al litigio con il suo compagno per mettere a tacere subito le voci di un presunto tradimento scrivendo: “Lo dico solo per le perfide che non hanno seguito neanche le mie storie e parlano… Non è finita per un tradimento e non c’entra né una donna né un uomo. Ve lo avrei detto subito, ovvio!”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)





© RIPRODUZIONE RISERVATA