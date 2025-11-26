Uomini e Donne, Sossio Aruta felice con una nuova compagna: presto la presenterà ai fan!

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti più famosi di Uomini e Donne, uscito poi con Ursula Bennardo dopo anni di presenza fissa al Trono Over. I due hanno avuto anche una figlia di nome Bianca, ma dopo qualche anno insieme hanno deciso di dividere le loro vite dicendosene di tutti i colori tramite i social. Molto spesso si sono lanciati frecciate di ogni genere andando a litigare per la figlia, dato che Sossio lamenta frequentemente di non riuscire a vederla abbastanza.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia che riguarda l’ex cavaliere di Uomini e Donne: Sossio Aruta ha una nuova fidanzata. Lo ha annunciato lui stesso dicendo di essere sereno e felice. Sebbene non sia stato ancora svelato, pare che l’uomo si sia messo con una donna misteriosa che è bella anche di animo e soprattutto, dice lui, “finalmente napoletana come me“. Sossio spiega che appena sarà il momento giusto la presenterà ai suoi fan sui social.

Sossio Aruta disperato sulla figlia Bianca: “Sto combattendo un male atroce”

Sebbene Sossio Aruta sia contento di aver ritrovato l’amore, c’è una grande sofferenza nella sua vita, quella di non poter vedere quando vuole la sua bambina. Bianca, infatti, vive prevalentemente con la mamma e lui sta insieme alla figlia saltuariamente, soprattutto ora che è distante da Ursula. Ecco le sue parole delle scorse ore: “Sto combattendo un male atroce nonostante continuo a seminare Amore e Dedizione a quell’essere speciale di nome Bianca. Un incubo che spero finisca presto”. Quindi, nella sua vita resta ancora da risolvere questa parentesi importante, la vicinanza alla sua adorata bambina, ma come succede per molte coppie separate, mettersi d’accordo non è di certo facile specialmente quando si vive lontani.