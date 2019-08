Uomini e Donne/ Sossio Aruta: “sarà un anno lunghissimo” (Trono Over)

Mancano poche settimane alla partenza della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Grande assente sarà Sossio Aruta, l’ex cavaliere che durante la sua esperienza nel dating show di successo di Canale 5 ha incontrato l’amore in Ursula Bennardo, la compagna con cui è felicemente impegnato e con cui presto avrà una figlia. Proprio per questo motivo, Sossio sui social ha voluto condividere con i fan la grande gioia di quello che si preannuncia un anno davvero improntate ed impegnativo per la sua vita privata e professionale. Da un lato, infatti, Aruta sarà impegnato sul campo nella sua ultima stagione calcistica e dall’altro dovrà vedersela con biberon e pannolini visto che a breve arriverà la piccola Bianca. Su Instagram l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha scritto: “Poche ore e si ricomincia. Grazie al Cittadella Potenza. Una nuova sfida contro me stesso, contro ogni pronostico alla mia età. Sarà un anno lunghissimo. Spero di farcela. Un grande in bocca al lupo a me stesso. Che Dio mi aiuti. E con la forza di chi mi ama e mi stima, arriverò a quel traguardo e farò sentire il mio ruggito. Per l’ultima volta, The Lion King 400”.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: presto nascerà Bianca

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono al settimo cielo e aspettano la nascita della piccola Bianca. La ex dama di Uomini e Donne ha condiviso sui social diversi foto e video di questi mesi della gravidanza, ma man mano che si avvicina il giorno del parto ha cominciato a rivelare alcuni dettagli su come vuole crescere la piccola. In particolare Ursula ha sottolineato come vorrà educarla: “voglio che sia ben conscia di cosa sia il pudore, specialmente per una donna, voglio insegnarle l’autostima e voglio assolutamente che l’onestà sia un valore importante”. Parole importanti per la dama che, nonostante tutto e tutti, è sempre più felice ed unita al suo Sossio Aruta. Certo, non sono mancate le difficoltà e le avversità, ma Ursula ha un rimedio a tutto: sorridere. “Non ho mai visto un volto sorridente che non fosse bello” ha scritto sui social e siamo sicuri che quello della piccola Bianca sarà uno dei più belli mai visti nella sua vita!

