UOMINI E DONNE/ Ursula: “per la femminuccia Sossio Aruta si è impegnato” (Trono Over)

Tutti i fan del trono over sono attualmente concentrati sull’ormai imminente nascita di Bianca, figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Per questo motivo, l’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di rispondere a una serie di domande dei fan, ai quali ha raccontato dettagli inediti sula gravidanza e sulla storia con l’ex calciatore. Tanto per cominciare, Ursula ha svelato che, contrariamente ad altre mamme, mostrerà sui social il volto della sua bambina: “Il nostro amore è nato sotto i riflettori, tanta gente ci vuole davvero bene e sarà giusto far vedere loro anche il frutto del nostro amore”. La Bennardo ha confermato inoltre di voler allattare al seno la sua piccola e che i suoi figli, quando sono stato raggiunti dalla notizia, hanno reagito “benissimo”. L’unico intoppo, ha aggiunto Mamma Ursula Bennardo, è che “essendo adolescenti non mi aiutano”. Per quanto riguarda invece la piccola Bianca, l’ex dama ha svelato che la sua gravidanza è stata più che desiderata. Anzi: “Sossio Aruta si è anche impegnato molto per la femminuccia”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Sossio ringrazia Ursula: “Inizia il conto alla rovescia”

In attesa di scoprire cosa è successo durante le prime registrazioni delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, due ex protagonisti del dating show di Canale 5 sono pronti a festeggiare la vita. Proprio così, Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto saranno genitori della piccola Bianca. La notizia della gravidanza è stata ufficializzata da tempo, ma con l’avvicinarsi delle data del parto l’emozione comincia a farsi sempre più forte. A condividere questa grande gioia è stato proprio l’ex cavaliere che su Instagram ha pubblicato uno stralcio di un’intervista pubblicata su Nuovo in cui la coppia ha raccontato l’emozione e l’attesa per la nascita della piccola Bianca. Non solo, Sossio ha anche scritto una breve didascalia annunciando ai fan che è partito il conto alla rovescia: “mmm emozionato, grazie Ursula per questa principessa, mancava proprio” con tanto di emoticon di faccine emozionate. Immediata la reazione da parte dei follower che hanno commentato così la notizia: “dai Sossio vedrai quanta emozione quando vedrai quella bambolina, comunque bravo alla faccia di chi ti ha tanto criticato”, mentre c’è chi non alcun dubbio e scrive: Sossio Ursula siete la MIGLIORE COPPIA VERA di Uomini e Donne vi abbraccio”.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta: 18 mesi insieme

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono più innamorati e felici che mai. La coppia del Trono Over di Uomini e Donne è al settimo cielo visto che tra poche settimane festeggerà la nascita della piccola Bianca, la figlia nata dal loro amore. In realtà in questi giorni la ex dama del dating show di Canale 5 ha festeggiato un altro importante traguardo col suo Sossio: 18 mesi di amore. “Tutto è iniziato 18 mesi fa uominiedonne… chi doveva dirlo… Un anno e mezzo intenso, ci siamo scelti e riscelti superando tanto anzi troppo, tanto da pensare ‘Cavolo, è vero amore!’. Volevamo scappare da un amore che ci stava chiamando ma alla fine è proprio vero che il destino ne sa più di noi! Oggi – ha scritto la Bennardo precisando poi – “siamo qui, più forti che mai aspettando la nascita della nostra principessa che sono sicura ci farà innamorare sempre di più! Sossio, ti amo…”. Una storia difficile, ma emozionante quella di Sossio e Ursula che lo scorso anno hanno partecipato anche alla prima edizione di Temptation Island Vip mettendo a dura prova la loro unione. Un sentimento forte, che ha sicuramente vissuto momenti di alti e bassi, ma che ha spinto entrambi a realizzare il sogno di ogni coppia: la nascita di un figlio.

