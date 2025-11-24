Dopo essere uscita con Roberto Priolo da Uomini e Donne Agnese De Pasquale gli ha dedicato parole speciali sui social.

Agnese De Pasquale a Uomini e Donne sembrava molto presa da Federico Mastrostefano, lui però non ha fatto altro che deluderla facendola stancare sempre di più. Tante le lacrime che ha versato per il cavaliere a causa del suo atteggiamento e dopo avergli dato diverse possibilità ha deciso di non frequentarlo più. Nell’amatissimo dating show di Maria De Filippi la dama ha iniziato ad uscire con Roberto Priolo e tra loro si è creata subito una speciale intesa.

Anticipazioni Beautiful 25 novembre 2025/ Steffy attacca Hope per aver umiliato Thomas, volano dure accuse

Il cavaliere in passato aveva già manifestato interesse per Agnese De Pasquale, le cose tra loro però non erano andate bene. I due hanno deciso di riprovarci e questa volta sono rimasti piacevolmente stupiti. Entrambi si sono trovati molte bene durante le loro uscite, nelle precedenti puntate di Uomini e Donne si sono scambiati anche dei baci passionali in studio che hanno fatto emozionare tutti.

Funerali Ornella Vanoni, quando sono oggi a Milano/ Diretta e streaming dal Piccolo Teatro Grassi

Agnese e Roberto a gonfie vele dopo Uomini e Donne: la dama gli dedica speciali parole sui social

Tra loro è scattata la scintilla e hanno deciso di approfondire la loro conoscenza fuori dal programma, fino ad ora la loro relazione sta andando benissimo. L’ex dama nei giorni scorsi ha dedicato speciali parole al suo fidanzato dicendo che lo ha già perso una volta e non può permettersi di farlo un’altra volta. Ha poi aggiunto: “Ancora non c’eravamo baciati. Poi lo abbiamo fatto e non abbiamo più smesso.”

Agnese De Pasquale ha cercato di far capire quanto sia importante il contatto fisico e ha invitato i giovani a mettere da parte i telefoni. Riferendosi sicuramente ai baci passionali che si sono dati nello studio di Uomini e Donne e alla decisione di lasciare il programma insieme ha poi detto: “Non avrei potuto esimermi e come biasimarmi con questo pezzo d’uomo.”

Alfonso Signorini sposa il compagno Paolo dopo 25 anni d'amore/ "Dopo il matrimonio non vivremo insieme"