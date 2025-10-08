Martina De Ioannon alimenta i gossip su un ritorno di fiamma con Gianmarco Steri? Cosa sta succedendo

Martina De Ioannon scatena il caos su TikTok. Dopo l’annuncio inaspettato della rottura con Ciro Solimeno, sono esplose insinuazioni e pettegolezzi su cosa possa aver portato i due a separarsi, nonostante fino a poche settimane fa si mostrassero più innamorati e affiatati che mai. Tra le voci che circolano, si fa sempre più insistente quella secondo cui Martina avrebbe rivisto ad una festa il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri, da poco separato da Cristina Ferrara. E, sempre secondo i rumors, da quel momento, tra i due sarebbe tornata a riaccendersi la scintilla.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno lancia una frecciatina a Martina e Gianmarco?/ Cosa sta succedendo

Fino ad ora, i due diretti interessati non hanno né smentito né confermato le voci, ma alcuni gesti sui social hanno contribuito ad alimentare ulteriormente il gossip. Ad esempio, dopo che Gianmarco ha pubblicato la foto di un treno, Martina ha condiviso un TikTok con delle emoji di un treno come didascalia, attirando subito l’attenzione degli utenti. Sotto il video sono comparsi numerosi commenti, ai quali non è mancato qualche “like” sospetto da parte dell’ex tronista.

Martina Cardamone, chi è la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne/ Scontro con Sara Gaudenzi

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: ritorno di fiamma?

Sotto il TikTok pubblicato poche ore fa da Martina De Ioannon, un utente ha condiviso una foto di Gianmarco Steri. Poco dopo, un altro utente ha commentato scrivendo: “Mi sento così“. Ebbene, Martina ha messo “mi piace” proprio a quel commento, scatenando immediatamente il gossip. Nonostante abbia già smentito le voci di un presunto ritorno di fiamma con l’ex tentatore Carlo Marini – con cui aveva avuto un flirt dopo Temptation Island – la De Ioannon non ha invece negato in alcun modo i rumor su un possibile avvicinamento a Gianmarco, bensì ha lasciato questo inaspettato like. Insomma, cosa sta davvero succedendo tra i due volti di Uomini e Donne? Chissà…

Federico Mastrostefano tra Agnese De Pasquale e Rosanna Siino/ Lui si svela a Uomini e Donne