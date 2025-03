Gianmarco Steri potrebbe ritrovarsi senza corteggiatrici a Uomini e Donne. Dopo essere salito sul trono, migliaia di ragazze sono scese per l’ex flirt di Martina De Iaonnon. Fino ad ora, il tronista deciso di approfondire la conoscenza con tre ragazze: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. In particolare, in tanti credono che la scelta finale sarà tra Francesca e Cristina, dato che le ha già baciate entrambe.

Uomini e Donne, fan furiosi con Gianmarco Steri: "Sta usando Francesca"/ Vuole provocare Cristina?

Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa una segnalazione che potrebbe compromettere il trono di Gianmarco. Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da un utente, la quale afferma che Cristina starebbe frequentando un altro uomo. A quanto pare, la corteggiatrice sarebbe profondamente innamorata di questo misterioso ragazzo, al punto da confidargli di aver deciso di partecipare al dating show di Canale 5 esclusivamente per motivi lavorativi. Inoltre, gli avrebbe rivelato di non provare alcuna attrazione per Gianmarco, che non rientrerebbe affatto nel suo prototipo di uomo.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo Uomini e Donne: "Conviviamo ufficialmente"/ "Mi sono trasferito io"

Cristina Ferrara è fidanzata? La segnalazione scatena il caos Uomini e Donne

“Lei sta frequentando un mio amico. Lui è un imprenditore, simpatico, ricco e ha casa a Dubai. Ma conoscendolo escludo che la prenda seriamente. Lei sembra molto innamorata e a lui ha detto che Gianmarco non potrebbe mai essere il suo tipo”, questo il messaggio condiviso da Deianira Marzano nelle sue storie Instagram. Insomma, si tratta di accuse importanti, considerando soprattutto che, solo qualche giorno fa, Gianmarco e Cristina si sono scambiati il loro primo bacio.

Dopo aver visto il bacio, Francesca ha lasciato lo studio e, ad oggi, non è chiaro se tornerà o meno. Sebbene il giovane romano l’abbia raggiunta per parlare, alcuni pensano che il chiarimento non sia andato molto bene. A detta di tanti, la tiktoker esperta di cinese avrebbe dato un ‘due di picche’ a Gianmarco, mettendo fine al suo percorso come corteggiatrice. Dopo il possibile addio di Francesca, adesso, il tronista potrebbe trovarsi anche senza Cristina, sempre nel caso la segnalazione si rivelasse vera. Bisogna infatti sottolineare che si tratta solamente di indiscrezioni e che, per ora, non ci sono prove che confermano questa voce.

Uomini e Donne, gli amici di Gianmarco Steri tifano per Francesca?/ Spunta un messaggio ai fan