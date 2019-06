Uomini e Donne/ Stefano e Pamela hanno fatto pace? Brutte notizie (Trono Over)

TRONO OVER, PAMELA BARRETTA E STEFANO TORRESE: È FINITA TRA LA COPPIA NATA A UOMINI E DONNE

Purtroppo la storia d’amore, nata nello studio del trono Over di Uomini e Donne, tra Pamela Barretta e Stefano Torrese è finita. L’ex dama non gli ha perdonato i messaggi scambiati con Roberta Di Padua e, infuriata, lo ha lasciato proprio nello studio di Canale 5. Ad alcuni giorni di distanza da quel momento le cose, purtroppo, non sono cambiate. Lo conferma Stefano alle pagine del Magazine di Uomini e Donne. È qui infatti che ammette: “Mi sento abbastanza deluso e amareggiato perché in questo momento non ho alcun dialogo con Pamela… – racconta l’ex cavaliere del Trono Over, che aggiunge – Non siamo siamo riusciti a chiarirci… Lei mi ha detto che non voleva più conoscere mio figlio, che non aveva neanche intenzione di proseguire il nostro rapporto…”. È con queste parole che sarebbe, dunque, finita la loro storia.

PAMELA E STEFANO, ANCORA PROBLEMI DOPO UOMINI E DONNE

Un fulmine a ciel sereno per Stefano Torrese e per i fan della coppia nata a Uomini e Donne. Il cavaliere infatti si dice amareggiato e confessa di aver preferito stare in silenzio in quest’ultimo periodo proprio per dare modo a Pamela di riflettere su quanto accaduto e, magari, cercare un dialogo e un chiarimento. Cosa che, al momento, non è ancora accaduta. “Sono confusa,- ha fatto invece sapere la Barretta – non ho alcuna certezza. L’unica cosa che so è che non sta facendo assolutamente nulla per riconquistarmi e questo silenzio mi sta dando molte risposte…” La dama dà quindi a Stefano la colpa di non aver fatto qualcosa per riconquistarla in questo periodo, parole che comunque sembrano evidenziare che il sentimento non è del tutto scomparso nei suoi riguardi.

