Uomini e donne/ Stefano pensa a Pamela mentre Ida e Riccardo… (Trono Over)

Ci vorrà settembre per rivedere in tv Uomini e donne con i suoi protagonisti e mentre per il trono classico si parla di due possibili troniste in apertura di edizione, per il trono over tutto tace. Sembra che ci sarà la confermatissima Gemma Galgani e che anche Barbara de Santi dovrebbe tornare nel parterre femminile al fianco della combattiva Valentina, ma quali altri protagonisti già noti ritroveremo in studio? A quanto pare ci sono due coppie in bilico e i 4 componenti potrebbero animare il trono over, almeno nella sua prima parte. Naturalmente stiamo parlando dei “giovani” over ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri, e Pamela Barretta e Stefano Tornese. Proprio i primi due non sono riusciti a ricucire il loro rapporto nel finale della scorsa edizione ma, a quanto pare, nemmeno fuori nonostante il pugliese sia volato dalla sua dama e si sia presentato sotto casa senza ricevere una risposta positiva da Ida che ha chiuso definitivamente ogni rapporto con lui.

I RAPPORTI RIMANGONO TESI, TORNERANNO IN STUDIO?

Dall’altra parte abbiamo la coppia formata da Pamela Barretta e Stefano Tornese. Proprio quest’ultimo ha alzato il velo sulla questione raccontandosi a Uomini e donne Magazine e dicendosi pronto a tornare sui suoi passi visto che sente tanto la mancanza della sua compagna. Come se non bastasse, il cavaliere ha raccontato al settimanale che a riempire la testa della sua ex ci ha pensato una donna che ha fatto parte della sua vita in passato “una donna che serba del rancore nei miei confronti e che io ho lasciato… ha fatto intendere a Pamela che io l’abbia ricercata cosa assolutamente non vera”. Il dispiacere e quello che è successo non ha cancellato quello che Stefano prova per Pamela tanto che, a fine intervista, rilancia: “Ho riflettuto sul mio rapporto con Pamela e, benché lei sia adatta a me, è il nostro rapporto che non lo è! Lei ha sminuito il suo gesto di lanciarmi l’anello in faccia, ma per me era importante quell’anello. Mi scuso per avere cancellato quel famoso messaggio con Roberta, ma l’ho fatto solo per preservare il nostro rapporto perché sapevo, come Pamela ha anche confermato in un’altra intervista al magazine, che lei mi avrebbe lasciato seduta stante se lo avesse letto“. Le cose tra loro possono ancora cambiare?

