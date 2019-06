Uomini e Donne/ Stefano Torrese: “Pamela Barretta? Sono in un baratro” (Trono Over)

La storia d’amore tra Stefano Torrese e Pamela Barretta è finita nel peggiore dei modi. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne pensavano di poter costruire una storia importante insieme, ma tutto si è sgretolato in pochi minuti. Nonostante siano passate ormai settimane, il nome di Pamela rimbomba ancora nella testa di Stefano che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e donne, oltre ad aver fornito la propria versione dei fatti, ha ammesso di non essersi ancora ripreso. “Io – ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine – sono ancora molto innamorato di Pamela. Queste frecciatine mi fanno male […] ma più continua così, più mi fa capire che io e lei non siamo compatibili […] Non vi nascondo che non mi è passata: all’inizio […] ero parecchio giù, poi mi sono ripreso, ma ora sono di nuovo in un baratro. Pamela mi manca tanto, ma sono combattuto, perché non posso avere un rapporto così”.

UOMINI E DONNE: PAMELA BARRETTA FIDANZATA? LA VERSIONE DI STEFANO TORRESE

Se Stefano Torrese ammette di essere ancora innamorato, Pamela Barretta non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi. A settembre, l’ex dama potrebbe tornare ad occupare una sedia del parterre del trono over di Uomini e Donne anche se, secondo alcuni rumors, potrebbe aver trovato un nuovo fidanzato. A tal proposito, Stefano Torrese ha dichiarato: “Io – ha dichiarato l’ex cavaliere – so che questa persona è il proprietario della piscina in cui è stata fatta la foto e penso che lei abbia realizzato questa messa in scena proprio perché pensa che io sia fidanzato […] Tra l’altro – ha infine aggiunto –, io domenica ero in Puglia, a due ore da casa di Pamela, e lei lo sapeva. Avremmo potuto vederci, parlare, chiarire, lasciarci definitivamente o fare pace, ma non ha mai voluto vedermi e ha preferito fare le sue storie su Instagram con quell’uomo”.

