Uomini e Donne/ Stefano Torrese sott’accusa: ex dame difendono Pamela (Trono Over)

Stefano Torrese e Pamela Barretta hanno animato la scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne. Dopo vari alti e bassi, i due hanno lasciato insieme la trasmissione, ma la storia è finita pochi mesi dopo a causa di alcuni messaggi che Stefano avrebbe inviato alla dama Roberta Di Padua di cui Pamela è venuta a conoscenza in puntata. Da quel giorno, tra Stefano e Pamela c’è stato uno scambio di accuse, anche sui social con il pubblico che si è letteralmente spaccato. A schierarsi dalla parte di Pamela, invece, sono due ex dame del trono over. Denise Pantano che, ha lasciato il programma, per vivere la storia con Sebastiano Mignosa, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha preso le difese dell’amica Pamela. “Stefano si è dimostrato – proprio al di fuori del programma – assolutamente non in grado di rendere felice Pamela. Ci sono state delle situazioni in cui mi sono sentita male nell’ascoltare Pamela che piangeva al telefono, come quella volta che lui l’ha lasciata alla stazione Termini di Roma dopo un litigio”, ha spiegato Denise che, sul litigio che Stefano e Pamela hanno avuto a Uomini e Donne e che ha decretato la rottura, ha aggiunto – “Stefano non l’ha più cercata e addirittura prima della rottura si era organizzato per fare una serata proprio nel giorno del compleanno di Pamela… Stefano è uno stratega, un arrivista e mi dispiace che non abbia dimostrato affatto amore a Pamela”.

UOMINI E DONNE OVER: CATERINA CORRADINO CONTRO STEFANO TORRESE

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Caterina Corradino che, presto, coronerà il suo sogno d’amore con Biagio Buonomo conosciuto nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, non trova giustificazioni per Stefano Torrese. L’ex dama, infatti, si schiera apertamente dalla parte di Pamela attaccando l’ex cavaliere e i suoi atteggiamenti. “Io credo che Stefano non abbia mai amato Pamela e a lei l’ho sempre detto, perché io non lo vedevo preso da lei nonostante io e Biagio li abbiamo spesso frequentati insieme, perché lui evitava di andare a Brindisi… Un uomo che ama una donna, dopo quello che è successo nelle ultime puntate di Uomini e donne, sarebbe dovuto andare a riprendersi Pamela anche in bicicletta e quella dell’anello è stata solo una scusa” – ha dichiarato Caterina che ha poi elogiato la Barretta – “Pamela è una donna bellissima, una madre straordinaria, una ragazza d’oro e deve guardare avanti. Pamela era davvero innamorata di Stefano, io l’ho sentita piangere e vista piangere, ma penso proprio che Stefano, che dal canto suo è un carissimo ragazzo, non sia mai stato innamorato di lei”, ha concluso.

