Uomini e donne/ Stop alla messa in onda per il Coronavirus? Ecco le novità

Stop a Uomini e donne? Potrebbe toccare presto anche al programma pomeridiano di Maria de Filippi la stessa sorte che ha già colpito La Prova del Cuoco, Vieni da Me e presto anche Il Paradiso delle Signore. Il pomeriggio sta per cambiare e in questa ottica il pubblico costretto a casa presto dovrà dire addio anche a Uomini e donne, almeno secondo gli ultimi rumors che circolano in rete. In realtà non c’è niente di certo ma è arrivato il momento di chiedersi quale sarà la sorte del programma. In cantina la produzione ha due puntate del trono classico di Uomini e donne che potrebbero occupare benissimo almeno quattro giorni su cinque della settimana che inizierà lunedì, e il trono over? Secondo le ultime novità sembra proprio che i giovani potrebbero andare in onda per tutta la settimana chiudendo poi i battenti proprio venerdì.

UOMINI E DONNE SOSPESO PER IL CORONAVIRUS?

Sarà davvero così? Per i giovani del trono classico è un po’ difficoltoso partecipare al programma e non solo per gli spostamenti ormai ridotti al minimo ma anche perché il trono classico vive di esterne che, attualmente, non possono essere girate. Altra storia riguarda i senior di Uomini e donne che hanno già registrato affrontando le difficoltà del caso domenica 8 marzo ma dopo le ultime restrizioni potrebbe essere complicato tornare in studio. Dovremo davvero rinunciare alla messa in onda del programma almeno fino al prossimo 3 aprile? Al momento la produzione non si è pronunciata anche se Raffaella Mennoia sui social ha ammesso che gran parte del lavoro si sta svolgendo da casa via telefono (provini di Temptation Island compresi), ma con le registrazioni come la mettiamo? E’ vero che Amici sta andando ancora in onda in diretta, ma si sceglierà di andare avanti anche con Uomini e donne?

