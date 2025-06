Uomini e Donne, Claudia D’Agostino e Giorgio Epidio si sono lasciati? Indizi social non lasciano spazio a dubbi

Un’amatissima coppia nata a Uomini e Donne è in piena crisi, di chi si tratta? Di Claudia D’Agostino e Giorgio Epidio. Da ore infatti circolano dei rumor sul web sul fatto che i due si sarebbero lasciati, il condizionale è d’obbligo perché non c’è ancora la conferma ufficiale ma gli indizi lasciano pochi spazi ai dubbi e dunque la domanda resta: Claudia D’Agostino e Giorgio Epidio si sono lasciati? A raccogliere le segnalazioni è stato l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni.

Innanzitutto, in molti hanno notato che i due non si seguono su Instagram, hanno tolto reciprocamente il ‘follow’, gesto che solitamente conferma la rottura ed anticipa la dichiarazione da parte dei diretti interessati. E non è tutto perché altri hanno notato che Claudia ha rimosso tutte le foto insieme a Giorgio dal suo profilo. Per il momento i diretti interessati tacciono ma i loro gesti social sono abbastanza eloquenti e parlano da soli. Claudia D’Agostino e Giorgio Epidio di Uomini e Donne si sono lasciati? Nel frattempo il web mormora e circolano sempre più insistenti le voci della loro crisi.

Claudia D’Agostino e Giorgio Epidio di Uomini e Donne: dall’amore nato nel programma alle voci di rottura

Claudia D’Agostino e Giorgio Epidio sono una delle coppie più amate e apprezzate tra quelle nate a Uomini e Donne, per il loro percorso genuino ed autentico sono entrati subito nel cuore dei fan che li hanno sempre sostenuti. Finito il programma, poi, i due hanno stretto un forte legame con i loro follower rendendoli partecipi della loro vita quotidiana. Tuttavia negli ultimi giorni le foto e le storie insieme sono diminuiti fino al punto che non solo l’ex volto del dating show ha tolto tutte le foto con Giorgio ma hanno smesso di seguirsi sui social lasciando intendere di essere in piena crisi. Claudia e Giorgio di Uomini e Donne si sono lasciati?