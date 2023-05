Uomini e donne story, è polemica sul web/ Pubblico in rivolta “qual è il senso?”

Uomini e donne Story: le repliche della stagione

Uomini e donne 2023 ha chiuso anticipatamente la sua stagione, con l’ultima puntata che è andata in onda lo scorso venerdì pomeriggio. Il dating show di Maria De Filippi ha salutato il pubblico qualche settimana prima rispetto alla consueta chiusura, prima della pausa estiva. Una scelta, questa, che ha creato scontento tra i telespettatori, desiderosi di assistere ancora per qualche settimana alle avventure sentimentali dei propri beniamini (l’ultima grande emozione è stata la scelta di Nicole Santinelli, che è ricaduta su Carlo Mancini).

Ma cosa andrà in onda, ora, nella fascia oraria che solitamente spetta al programma? Da ieri Mediaset ha fatto una scelta ben precisa, ovvero quella di trasmettere Uomini e donne Story, un insieme di repliche di questa stagione con i momenti più imperdibili. L’opportunità è quella di assistere nuovamente alle grandi emozioni vissute in questa edizione, una sorta di “best of” riproposto in queste ultime settimane prima della pausa estiva. La scelta, tuttavia, non è affatto piaciuta al pubblico.

Uomini e donne Story, pubblico in rivolta: “Qual è il senso?“

I telespettatori di Uomini e donne 2023 hanno riversato sui social il proprio malcontento. Serpeggia malumore poiché, a detta di molti, si sarebbe potuto optare per le repliche di vecchie edizioni del programma, delle scelte più amate dal pubblico negli anni, delle grandi emozioni vissute in passato, piuttosto che le repliche di questi ultimi mesi, ancora freschi nella mente del pubblico. “Uomini e donne story e la storia sono le puntate di questa stagione appena conclusa, ma qual è il senso” ha commentato un utente su Twitter.

C’è anche chi ironizza su questa scelta, ricordando come il dating show vada in onda ormai da tantissimi anni: “Pensa chiamare un programma ‘uomini e donne story’ e non andare oltre sei mesi anche se vai in onda da trent’anni. C’è del genio…“. E ancora: “Ma perché l’hanno chiamato uomini e donne story se è letteralmente quello che hanno mandato in onda qualche mese fa“. Il sentiment del pubblico è dunque piuttosto condiviso: Mediaset correrà ai ripari e regalerà ai fan del dating show la possibilità di rivivere le grandi emozioni del passato?

uomini e donne story e la storia sono le puntate di questa stagione appena conclusa ma qual è il senso pic.twitter.com/UKKBnRKaOL — assenzio (@asfaltofresco) May 15, 2023

Pensa chiamare un programma ‘uomini e donne story’ e non andare oltre sei mesi anche se vai in onda da trent’anni

C’è del genio…#uominiedonne pic.twitter.com/a2rkqGKlZM — Maunty🦁 (@mauntyleo) May 15, 2023

Ma perché l’hanno chiamato uomini e donne story se è letteralmente quello che hanno mandato in onda qualche mese fa pic.twitter.com/1EsgwKUTLn — gåia con la å (@ashcoltami) May 15, 2023













