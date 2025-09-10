Ernesto Russo, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha rinunciato al Grande Fratello e ha confessato di soffrire di una determinata patologia

È stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne, Ernesto Russo, che con il suo fare da santone come l’aveva definito ironicamente pure Tina Cipollari, aveva dapprima colpito il parterre femminile per poi stufarlo con il suo modo di fare. Senza contare che in seguito ad alcune segnalazioni è stato poi invitato a lasciare il programma condotto da Maria De Filippi.

In un’intervista rilasciata al portale PiùDonna.it l’ex cavaliere ha parlato della patologia che deve tenere sotto controllo onde evitare complicanze: “Mi sto curando e devo fare attenzione con l’alimentazione”. Deve fare movimento quotidiano, prendere dei medicinali e mangiare solo determinati elementi.

Uomini e Donne: Ernesto Russo ha rinunciato al Grande Fratello

Sempre Ernesto Russo, ex cavaliere di Uomini e Donne che è andato contro Ida, ha voluto rassicurare i suoi fan dicendo che la sua patologia non è grave, ma “se trascurata può danneggiare”. Non è sceso in troppi particolari tenendo il grosso per sé. Almeno chi lo segue può tirare un sospiro di sollievo.

Intanto aveva ricevuto la proposta di partecipare al Grande Fratello, ma poi ha rinunciato, dicendo che non poteva farsi delle iniezioni di insulina in mondo visione. E poi ha scherzato dicendo che gli sarebbe piaciuto calcare lo stesso ruolo dove Pietro Taricone fece la prima capanna. Intanto il GF sarà condotto da Simona Ventura e non dovrebbe avere nel cast volti noti, si dovrebbe tornare all’origine con personaggi comuni, e poi lunedì tornerà il programma di Maria De Filippi con Tina Cipollari, Gianni Sperti e le dame e cavalieri pronti a innamorarsi.