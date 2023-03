Uomini e donne, Tara e Cristian verso la separazione/ Lei: “Finalmente prima udienza”

Tara Gabrieletto su Cristian Gallella: “22 marzo prima udienza per la separazione“

Era il 2020 quando Cristian Gallella e Tara Gabrieletto decisero di porre fine alla loro romantica storia d’amore, che durava sin dall’esperienza a Uomini e donne del 2012. Una scelta sofferta, dolorosa, che ha portato l’ex tronista e l’ex corteggiatrice a prendere per sempre strade separate. La stessa Tara ha voluto rompere tutti i ponti con il suo passato, cercando di dimenticare quello che è stato e ripartendo da se stessa e da un presente tutto da costruire.

Uomini e Donne, Cristian Gallella rompe il silenzio su Tara/ "So tante cose..."

E ha ribadito questa necessità anche qualche ore fa, nel corso di una sessione di risposte alle domande dei suoi followers su Instagram. A una domanda specifica, ossia “Sei gelosa di Cristian?“, la Gabrieletto ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla questione: “Rispondo così magari mettiamo un punto. Assolutamente no! Per essere gelosa di una persona bisogna provare un sentimento e io per lui provo indifferenza“. E, a sorpresa, offre aggiornamenti sulla separazione da Cristian: “Non vedo l’ora che arrivi il 22 marzo per avere finalmente la prima udienza per la separazione per essere una donna libera a 360 gradi“.

Cristian Gallella/ Dopo il divorzio da Tara, la nuova fidanzata è Sofia Oranges

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: la fine della loro storia d’amore

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sarebbero dunque a un passo dalla separazione. Da quel 2012, quando si conobbero a Uomini e donne, ne è passata di acqua sotto i ponti: il fidanzamento, la romantica storia d’amore, il matrimonio nel 2016, sino all’annuncio della rottura nell’estate del 2020. Ora entrambi hanno preso strade separate e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha tutta l’intenzione di ricominciare e concentrarsi sul suo presente: “Lui ha la sua vita e io ho la mia, quindi fatemi la cortesia di non affiancarmi più a lui in nessun modo perché non voglio avere più nulla a che fare con il mio passato. Io oggi voglio vivere il mio presente“.

Tara Gabrieletto, l'aggressione del suo pitbull/ "Chiara Camerra? Strano parli ora…"

Se da un lato Cristian Gallella ha ritrovato l’amore al fianco di Sofia Oranges, dall’altro Tara Gabrieletto sarebbe al momento single. Raccolti tutti i cocci del matrimonio naufragato, l’ex corteggiatrice vuole ora concentrarsi sul suo presente. E, chi lo sa, ritrovare l’amore.













© RIPRODUZIONE RISERVATA