C’è stato un periodo in cui i nomi di Tara Gabrieletto e Christian Gallella erano sulla bocca di tutti perché sono stati tra i protagonisti più chiacchierati usciti da Uomini e Donne. La loro storia ha appassionato milioni di spettatori e quando si sono sposati i fan sono andati in visibilio. Poi, però, come molte storie d’amore c’è stato l’inaspettato naufragio. Hanno preso due strade diverse e non hanno fatto più parlare di loro stessi.

Ora, però, la donna ha ritrovato l’amore e il sorriso al fianco di un altro uomo. Il suo nuovo fidanzato è Vincenzo Alesiano a cui ha voluto dedicare delle parole romantiche e dolci: “Hai disintegrato la mia corazza che mi ero costruita in anni e anni di paure”. I fan ovviamente sono rimasti molto colpiti e si sono complimentati per il suo percorso sentimentale perché non si è mai buttata via tra le braccia dei primi uomini che l’hanno corteggiata.

Tara Gabrieletto sembra aver ritrovato il sorriso insieme a Vincenzo Alesiano, che la fa sentire amata e rispettata come non le capitava più da anni. E pensare che soltanto un anno fa un’altra persona con cui stava aveva fatto i provini per Uomini e Donne. A San Valentino ha voluto dedicargli delle belle parole, ma anche lui ha risposto in maniera romantica e apprezzata dai fan di lei: “Sono stato fortunato a incontrarti perché hai stravolto ogni cosa”.

Il nuovo fidanzato dell’ex protagonista di Uomini e Donne ha continuato definendola “un vulcano di emozioni” e l’ha ringraziata per averlo fatto entrare nel suo cuore che per anni era chiuso e schivo perché ha sofferto dopo la fine del suo matrimonio con Christian Gallella. Anche l’ex tronista ha intrapreso delle nuove conoscenze sentimentali anche se non sembra essere stato così fortunato come la sua ex. Infatti un anno fa è finita la sua storia con Sofia Oranges. In quell’occasione l’uomo aveva speso parole di elogio per lei definendola una donna seria, piena di valori, che tutti dovrebbero avere al fianco. L’amore, intanto, può finire, ma l’importante è che il rispetto e la stima non manchino mai.