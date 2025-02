Uomini e Donne, Giorgio non concede l’esclusiva a Claudia: “Non me la sento ancora”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 7 gennaio, ampio spazio ha avuto il Trono Over prima con Gemma ed il suo nuovo corteggiatore Gian Piero, poi con Giuseppe e Cristina ed infine con Claudia D’Agostino e Giorgio. La conoscenza tra i due procede a gonfi vele ma mentre la dama vorrebbe dargli l’esclusiva, Giorgio è disposto a conoscere altre dame: “Con Claudia ci conosciamo da poco ed io voglio avere la certezza di provare dei sentimenti forti per lei prima.” si è giustificato il cavaliere e per questo motivo ha fatto scendere una nuova corteggiatrice per lei, Melania.

Uomini e Donne, Giuseppe e Cristina si sono baciati: "Eravamo a casa e…"/ Tina sbotta: "A lui non credo!"

Chi è Melania la nuova corteggiatrice di Giorgio a Uomini e Donne? Trentenne catanese, si è presentata in studio molto emozionata, ha rivelato di aver scritto alla redazione per conoscere espressamente Giorgio perché l’ha colpita per la sua solarità e ilarità. Tuttavia il cavaliere ha deciso di non tenere la giovane dama che si è presentata specificamente per lui: “Ti ringrazio moltissimo che tu sia venuta qua ma non mi è scattata nessuna scintilla.” Inutile dire che nonostante tutto Claudia non è rimasta per nulla contento del fatto che Giorgio non le ha concesso l’esclusiva.