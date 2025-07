Uomini e Donne, Teresa Cilia assolta smaschera Raffella Mennoia con nuovi retroscena e accuse: "Diceva una cosa ma realtà era diversa"

Teresa Cilia di Uomini e Donne assolta smaschera Raffaella Mennoia: “Realtà era diversa”

Dopo sei anni di processi, udienze, accuse, spese legali e sofferenze ed amarezze personali Teresa Cilia è stata assolta dalle accuse di Raffaella Mannoia. L’ex tronista di Uomini e Donne finita la sua battaglia legale che ha ribattezzato come quella di Davide contro Golia con serie di post sui social ha ripercorso l’intera vicenda spiegando nel dettaglio di cosa era accusata e su cosa verteva la denuncia fino alla completa assoluzione da tutte le accuse mosse contro di lei da Raffaella Mennoia, storica autrice del programma. E non è tutto perché Teresa ha anche rivelato altri dettagli e retroscena.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara insieme al Circo Massimo dopo Uomini e Donne/ La frecciatina al veleno

Innanzitutto Teresa ha spiegato di essere stata accusata di usare il nome di Raffella Mennoia e del programma per aumentare i follower, di promuovere prodotti ADV in modo illecito e per aver accusato la Mennoia di ‘illeciti’. Il giudice però ha ritenuto infondate tutte queste accuse, e nella sentenza si parla addirittura di Davide contro Golia se si tiene conto dell’immenso esercito di consulenti e avvocati contro l’ex tronista. E c’è di più perché il giudice ha anche espressamente menzionato la diffida inviata dalla Fascino a Teresa Cilia nel 2019 diffida di cui la stessa Mennoia tramite social negava l’esistenza. “Si diceva questo ma la realtà è questa” scrive nell’IS la Cilia.



Gianmarco Steri, crisi rientrata con Cristina Ferrara di Uomini e Donne: spunta foto choc/ Fan in delirio

Uomini e Donne, Teresa Cilia contro Raffaella Mannoia: “Mai mancato di rispetto a nessuno”, nuovi dettagli e retroscena

È un fiume in piena Teresa contro Raffaella Mannoia, l’ex volto del dating show di Canale 5 si è duramente sfogata sui social, ha ammesso che questi anni per lei sono stati difficilissimi, si è ritrovata contro un esercito di persone senza sapere esattamente il motivo, ha aggiunto di non aver mai mancato di rispetto al programma sottolineando come le sue parole erano un pensiero personale che poi è stato strumentalizzato ed amplificato. “Ho affrontato tutto con dignità” continua la Cilia aggiungendo che l’hanno fatta passare come una persona totalmente diversa da quello che lei. Adesso però la sentenza le ha dato ragione e dunque è più sollevata e può voltare pagina ma ha assicurato che nei prossimi giorni rivelerà altri dettagli e retroscena.